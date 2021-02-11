BMW iX üretiminin Mart 2022'ye kadar ertelediğini bildirdi

BMW tarihi revize ederek modeli 2021 yılının ikinci yarısında Almanya'da Dingolfing fabrikasında üretmeye başlayacak.

İDDİALAR BÜYÜK

Herhangi bir kaynağa atıfta bulunmadan iXForums , marka yetkililerinden aldığı habere göre açıklama yaparak iX'in üretiminin Mart 2022'ye kadar başlamayacağına dair bir haber yayınlamıştı. Bu gecikme için herhangi bir açıklama yapılmadı, ancak bunun devam eden küresel kriz ile olabileceği düşünülüyor.

TEKNİK VERİLERİ NASIL OLACAK?

İX performans konusunda da iddialı olacak. Söylentilere göre model 496 Bg güç üretecek seviyede olacak. Bu gücü model iki elektrikli makineden alacak. BMW'nin beşinci nesil eDrive teknolojisiyle gelecek olan model, EPA standartlarına göre 400 kilometrenin üzerinde olacak. Bunun için modelde 100 kWh'ı aşan bir pil paketi de sunulacak. İX tarafından kullanılan teknoloji, 200 kW'a kadar DC hızlı şarj opsiyonunu mümkün kılacak. Pil kapasitesinin yüzde 10 ila 80'ini arasında şarj için model sadece 40 dakikaya ihtiyaç duyacak.



