BMW Motorrad’dan bir başarı daha!

2020 yılında pazara sunduğu 13 yeni modeli ile ürün portföyünü genişleten BMW Motorrad, markanın büyüme stratejisini başarılı bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Yeni BMW R 18'in yollara çıkması 2020 yılında BMW Motorrad’ın en dikkat çekici hamlelerinden biri olurken, markanın efsane R 5 ve R 32 modellerinin genlerini taşıyan Yeni BMW R 18, meraklıları tarafından oldukça olumlu geri bildirimler aldı.

İSTİKRARLI SATIŞ!

Almanya’da 2019 yılına kıyasla 1.224 adet daha fazla motosikleti tutkunlarıyla buluşturan BMW Motorrad, 27.516 adetle 2020 yılını tamamladı ve marka için en büyük pazar olmayı sürdürdü. Fransa’da ise satışlar 17.539 adetle bir önceki yıla göre yine artış gösterdi.

OLUMLU GELİŞMLER SATIŞLARI ARTTIRDI!

Teslimatı gerçekleşen 11.788 adet motosiklet ve scooter ile - 2019 yılı 8.818 adet - BMW Motorrad, Çin'de yüzde 33,7’lik bir büyüme oranı elde etti. Brezilya'da da yine benzer şekilde olumlu yönde bir satış grafiği kaydedildi. Güney Amerika pazarı ise 10.707 adet motosiklet - 2019 yılı 10.064 adet - satışı ile yüzde 6,4 büyüme kaydederken BMW Motorrad’ın en büyük 7 pazarı arasına girmeyi başardı.