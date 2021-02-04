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BMW Motorrad’dan bir başarı daha!

04.02.2021 07:45 | Son Güncelleme:
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BMW Motorrad’dan bir başarı daha!

BMW Motorrad dünya çapında 169.272 adet motosiklet ve scooter teslim ederek 2020 yılında tüm zamanların en iyi ikinci satış sonucunu elde etmeyi başardı.

2020 yılında pazara sunduğu 13 yeni modeli ile ürün portföyünü genişleten BMW Motorrad, markanın büyüme stratejisini başarılı bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Yeni BMW R 18'in yollara çıkması 2020 yılında BMW Motorrad’ın en dikkat çekici hamlelerinden biri olurken, markanın efsane R 5 ve R 32 modellerinin genlerini taşıyan Yeni BMW R 18, meraklıları tarafından oldukça olumlu geri bildirimler aldı.

İSTİKRARLI SATIŞ!

Almanya’da 2019 yılına kıyasla 1.224 adet daha fazla motosikleti tutkunlarıyla buluşturan BMW Motorrad, 27.516 adetle 2020 yılını tamamladı ve marka için en büyük pazar olmayı sürdürdü. Fransa’da ise satışlar 17.539 adetle bir önceki yıla göre yine artış gösterdi.

OLUMLU GELİŞMLER SATIŞLARI ARTTIRDI!

Teslimatı gerçekleşen 11.788 adet motosiklet ve scooter ile - 2019 yılı 8.818 adet - BMW Motorrad, Çin'de yüzde 33,7’lik bir büyüme oranı elde etti. Brezilya'da da yine benzer şekilde olumlu yönde bir satış grafiği kaydedildi. Güney Amerika pazarı ise 10.707 adet motosiklet - 2019 yılı 10.064 adet - satışı ile yüzde 6,4 büyüme kaydederken BMW Motorrad’ın en büyük 7 pazarı arasına girmeyi başardı.

BOXER MODELLER MARKANIN BEL KEMİĞİ

Yaklaşık 80.000 adet satılan boxer modeller, BMW Motorrad'ın başarısının bel kemiğini oluşturmaya devam ediyor. Motosiklet sürücülerinin güçlü motor kullanma tutkusuna çok iyi cevap veren 1800 cc’lik Yeni BMW R 18, 2020 yılında markanın satış grafiğini artıran en önemli modellerden biri olmayı başardı. Tek silindirli BMW G 310 R ve BMW G 310 GS modelleri de yine 2020 yılında en çok talep gören modellerden oldu. Her iki model de bu başarıyı elde edebilmek için kapsamlı bir şekilde yenilenerek 2020 sonbaharında yollarla buluşmuştu. Dünya çapında 17.000 adetten fazla satış rakamı ile bu iki model 2020'deki genel başarıya katkıda bulundu. BMW Motorrad, Yeni BMW F 900 R ve F 900 XR modellerinin piyasaya sürülmesiyle hedefi tam anlamıyla 12’den vurdu. Satılan 14.429 adet motosikletle BMW Motorrad, orta sınıf segmentindeki güçlü konumunu pekiştirmeyi başardı. BMW F 750 GS, BMW F 850 GS ve BMW F 850 GS Adventure gibi diğer modellerle birlikte, 2 silindirli serinin toplam satışı 35.000 adedi aştı.

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