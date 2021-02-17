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  4. BMW X7 kış testlerinde kamuflajlı olarak yakalandı

BMW X7 kış testlerinde kamuflajlı olarak yakalandı

17.02.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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BMW X7 kış testlerinde kamuflajlı olarak yakalandı

BMW görünüşe göre yeni bir tasarım diline doğru yol alıyor. Bu yoldaki en büyük kobay ise güncellenen X7 modeli olacak gibi görünüyor.

İki yıldan biraz daha uzun bir süre önce piyasaya sürülen markanın amiral gemisi X7, bu kez soğuk havada hem ön hem de arka tarafı tamamen örtülü bir halde tekrar kameralara yakalandı.

2022-bmw-x7

YENİ TASARIM DİLİ NELER VAAT EDİYOR?

Güncellenmiş BMW X7 sadece o büyük ızgarayı korumakla kalmıyor, aynı zamanda biraz daha belirgin hale getirmiş. Yine de, en tartışmalı güncelleme, yaklaşan 7 Serisi'nde gördüğümüz gibi, daha da aşağı inen farları. Kaput ve tampon yepyeni olarak tasarlandı. Arka lambalar neredeyse aynı görünüyor, ancak farklı grafiklere sahip olacaktır.

2022-bmw-x7

KOKPİTTE NE VAR?

Muhtemelen bilgi-eğlence sistemi yazılımı ve dijital kadranlar modelde sunulacak. Yeni döşeme ve kaplamalar da otomobilde size sunulacak. Kokpit ile iligili şu an başka bir detaya yer almıyor.

2022-bmw-x7

HANGİ MOTORLAR İLE GELECEK?

Amerika Birleşik Devletleri'nde model, muhtemelen aynı 335 Bg gücünde 3.0 litrelik altı silindirli xDrive40i motor ile gelecek. Bir diğer seçenek ise 4.4 litre hacminde ve 523 Bg güce sahip V8 M50i seçeneği oluyor. Eğer ki bunlarda benim için yetersiz derseniz 612 Bg gücünde 4.4 litre V8 Alpina XB7'de emrinize amade.

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