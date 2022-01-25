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Bob Dylan, tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını Sony Music'e sattı

25.01.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bob Dylan, müzik endüstrisinde ses getiren yeni bir anlaşmayla tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını Sony Music'e sattı. Anlaşmanın tutarının yaklaşık 200 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bob Dylan, tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını Sony Music'e sattı

Bob Dylan, müzik endüstrisinde ses getiren yeni bir anlaşmayla tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını Sony Music'e sattı. Amerikan müzik dergisi Billboard'un tahminine göre anlaşmanın tutarı yaklaşık 200 milyon dolar.

Anlaşma, Dylan'ın Blonde On Blonde gibi 1960'larda çıkardığı klasik albümlerinden 2020'de yayımladığı Rough And Rowdy Ways'e kadar güncel tüm kayıtlarını içeriyor.

Sony Music anlaşmayla, Dylan'ın 39 stüdyo albümü, sanatçının lisanssız şarkılarının olduğu ve bootleg olarak bilinen 16 derleme albümü ve gelecekte derlenip yayımlanabilecek olan yayımlanmamış materyallerinin haklarını da almış oldu.

'Tüm kayıtlarımın ait olduğu yerde kalmasından memnumun'

Şirket, yaptığı basın açıklamasında 80 yaşındaki sanatçının Sony'nin Columbia Records şirketiyle yaptığı kayıt sözleşmesini de uzatarak "gelecekte birden fazla yeni albüm" sözünü verdiğini söyledi.

Anlaşmayla ilgili Sony Music Yönetim Kurulu Başkanı Rob Stringer, "Columbia Records, kariyerinin başlangıcından beri Bob Dylan ile özel bir ilişkiye sahipti ve süregelen 60 yıllık ortaklığımızı büyütmeye ve geliştirmeye devam etmekten büyük gurur ve heyecan duyuyoruz.'' dedi ve ekledi:

"Bob, müziğin en büyük ikonlarından biri ve rakipsiz bir dehaya sahip bir sanatçı. Müziğini bugün birçok hayranına ve gelecek nesillere sunmanın yeni yollarını bulmak için Bob ve ekibiyle birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz."

Dylan ise yaptığı açıklamada, "Columbia Records ve Rob Stringer, uzun yıllar boyunca benim için iyilikten başka bir şey olmadı. Tüm kayıtlarımın ait olduğu yerde kalmasından memnumun" ifadelerini kullandı.

Dylan daha önce şarkılarının tüm haklarını Universal Music'e satmıştı.

Bob Dylan, 1965

Pandemi önce**si her yıl 80-100 konser veriyordu**

Rock'ın en etkili ve çığır açan sanatçılarından biri olan Dylan'ın çalışmaları, onu 2016 yılında edebiyatta Nobel ödülü alan ilk şarkı sözü yazarı yaptı. Sanatçı aynı yıl dünya çapında 125 milyondan fazla plak sattı.

Sanatçıya ABD'nin Minnesota eyaletinde doğduğunda Robert Zimmerman ismi verilmişti. 1960'ların başında New York şehrindeki Greenwich Village folk sahnesine çıktığında ise folk müziği, protest şarkılar ve psikedelik şiiri harmanlayan bir yıldız doğdu. Dylan dünya çapında bir karşıt kültürün simgesi haline geldi.

Kendi adını taşıyan ilk albümü 1962'de Columbia Records tarafından yayımlandı ve çalışmaları David Bowie ve The Beatles gibi büyük sanatçıları etkilemeye devam etti.

Mr Tambourine Man, Like A Rolling Stone ve Make You Feel My Love gibi şarkıları hala son derece popüler ve Adele'den Guns N' Roses'a, Bob Marley ve Stevie Wonder'a kadar hemen herkes bu şarkıların cover'larını yaptı.

Dylan, pandemiden önce her yıl düzenli olarak 80 ila 100 konser veriyordu. 2021'de 22 kez sahneye çıktı ve 2022'nin ilk yarısı için ajandasında 27 tane daha sahne var.

Sony kataloglar için 2021'in ilk yarısında 1**,**4 milyar dolar harcadı

Son yıllarda, plak şirketleri ve yatırım firmaları David Bowie, Fleetwood Mac, Tina Turner, Blondie, Taylor Swift, David Guetta ve Shakira gibi sanatçıların şarkıları ve kayıtlarının haklarını satın almak için peşpeşe anlaşmalar yapıyor.

Bu alanda öne çıkan oyunculardan biri olan Sony, Aralık sonunda Bruce Springsteen'in kataloğuna 500 milyon dolar ödedi. Şirket 2021'in ilk altı ayında bu anlaşmalara toplam 1.4 milyar dolar harcadı.

Anlaşmalar, sanatçılar için finansal güvence sağlıyor. Bunun karşılığında şirketler, klasiş şarkıların müzik dinleme uygulamalarında çalınması, film ve TV lisansları, ticari ürünler, cover versiyonları ve performanslardan alınan teliflerle yeni gelir kanalları oluşturmayı umuyor.

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