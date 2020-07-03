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Böbrek hastalarına tellice otu uyarısı: Fazla tüketirseniz zehirlenebilirsiniz

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.07.2020 10:43 | Son Güncelleme

Böbrek hastalarının tellice otunu fazla tüketmeleri halinde zehirlenmelerle karşılaşabileceğini söyleyen Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, konuyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Böbrek hastalarına tellice otu uyarısı: Fazla tüketirseniz zehirlenebilirsiniz

Sivas Medicana Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, son günlerde adı sık duyulan Tellice otunun, yaz aylarında Ege, Akdeniz, ve Anadolu’da kendiliğinden yetişen bir bitki olduğunu ifade ederek, “ Yaprakları üçgen şeklinde ve ilk çıktığında beyaza yakın renktedir. Bu yüzden adı ak pazı diye anılırken sirken otu, tel pancarı da denilir. Tellice otu A, B ve C vitamini açısından zengindir. Demir ve kalsiyum kaynağı olarak da iyi bir bitkidir. Bu özellikleriyle vücutta iltihapları giderir, yaraların hızlı iyileşmesini yardımcı olur, idrar söktürücüdür ve cilt sağlığını korur. İyi bir lif kaynağı da olan Tellice otu bağırsak hareketlendiricidir” dedi.

BU OTU BÖBREK HASTALARININ TÜKETMESİ ÖNERİLMİYOR

Arslan, Tellice otunu böbrek hastalarının tüketmesini önermediklerini söyleyerek, “Tüm bu iyi yanlarının yanında Tellice otunu çiğ tüketmek, pişmiş halini aşırı miktarda yemek zehirlenmelere yol açabilir. Böbrek hastalarının tüketmesi de önerilmemektedir. Bir diğer zehirlenme sebebi ise dış faktörlerden kaynaklı olabilir yani Tellice otuna yabani bir ot karışması, otun üzerinde tarım ilacı kalıntısının bulunması, Telliceye benzetilen ama olmayan bir otu tüketmek de zehirlenmelere yol açabilir. Tellice otunu ilk kez tüketecek alerjiye yatkın kişiler, gebeler, emziren anneler, kronik rahatsızlığı olanlar mutlaka hekime danışmalıdır. Her besinin yararlarıyla birlikte yan etkilerinin de olabileceği düşünülerek dikkatlice tüketmek gerekir” ifadelerini kullandı.

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