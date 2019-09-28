Böbrek taşı için gitti, kanser olduğunu öğrendi

İzmir’de böbreğindeki taş için gittiği özel bir hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrenen 79 yaşındaki Kamile Bozan, geçirdiği ameliyattan 3 gün sonra taburcu oldu.

Narlıdere ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Kamile Bozan, yaklaşık 1 ay önce böbrek taşı kırma operasyonu için özel bir hastaneye gitti. İşlem öncesinde yapılan kontroller sırasında akciğerinde kitle tespit edilen Kamile Bozan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Kamile Bozan, kitleden parça alınmak üzere ameliyat edildi.

Doç. Dr. Volkan Karaçam’ın laparoskopi yöntemiyle yaptığı ilk ameliyatta alınan parça üzerinde yapılan testlerle, kitlenin 2 santimetrelik bir tümör olduğu belirlendi. Doç. Dr. Volkan Karaçam, “Sol akciğerin alt lobunda bulunan bu kitle diyaframa yakın olduğu için herhangi bir tanısal işlem yapılamamıştı. Biz direkt video destekli göğüs cerrahisi ameliyatı ile kitleden parça aldık. Test sonuçları üzerine sol alt lobu alma kararı verdik. Operasyonumuzu daha önce parça almak için kullandığımız 4 santimetrelik keşiden tek port kullanarak gerçekleştirdik. Böylece yaklaşık 1 saat süren operasyonda hastamızı yaşam konforunu bozmadan sağlığına kavuşturmuş olduk” dedi.