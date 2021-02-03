Böbrek taşı nasıl düşürülür? Belirtiler cerrahi müdahaleyi belirliyor

Vücuttaki bazı maddelerin fazlalığına ve eksikliğine bağlı olarak çeşitli tipleri vardır. Kalsiyum taşı, kalsiyum - fosfat taşı, ürik asit taşı gibi farklı tipleri olan taşlardır. Bunlar yabancı cisim görevi görmekte, idrar kanalında tıkanıklık ve enfeksiyonlara zemin oluşturmaktadırlar. Böbrek taşı birçok sebepten oluşabilir. Hastadaki anatomik bozukluktan, böbrek çıkış kanalındaki darlık, böbrek içerisindeki darlıklardan kaynaklanabilir. Hastada D vitamini eksikliği, yetersiz sıvı alımı, kullanılan bazı ilaçların yan etkisi nedeniyle ortaya çıkabilir. Hangi sebeple ortaya koyulduğunu anlamak için, taşın elde edilmesi ve buna yönelik yol çizilmesi en basit yöntem olacaktır. Taş her zaman elde edilemeyebilir. Taşların yüzde 80'i kalsiyum oksalat türü taşlardır. Taş yakalanamıyorsa hastayı buna göre takip ve tedavi ederiz. BÖBREK TAŞI ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Böbrek taşlarının yüzde 80'ini kalsiyum taşları oluşturur. Bunlar kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfat taşlarıdır. Bunun haricinde protein içerikli yiyeceklerin fazla alınmasından kaynaklanan ürik asit taşları vardır. Enfeksiyon taşı dediğimiz magnezyum, amonyum, fosfat taşları vardır.

Bu taşların büyük bir yoğunluğunu kalsiyum grubu taşlar oluşturmaktadır. Taşın tipi tedavi ve tekrarlama açısından önemli bir yer tutmaktadır. Taşın tipi belirlenirse, ona yönelik eksiklik giderilir ve böylelikle tekrar taş oluşumunu engelleme şansı elde edilir. BÖBREK TAŞI OLAN KİŞİLER BESLENMEDE NELERE DİKKAT ETMELİDİR? Hastaların bol su içmesi gerekir. Her taş tipinde önemli olan kural, günlük su miktarının 1,5 litreyi bulmasıdır. Hastanın tuzu diyetinden azaltması veya kaldırması, dengeli beslenmesi, et ağırlıklı olmaması, çay ve kahve tüketiminin azaltılması gerekir. Bunların haricinde çerezlerin fazla alınması taş oluşumu için bir zemin oluşturur. Greyfurt ve portakal gibi ürünlerin her gün 4-5 tane yenmesi taş oluşumuna neden olabilir. Her besini dengeli bir miktar içerisinde tutmak gerekir. Bunlar taşın analizini bilmediğimiz durumlar için geçerlidir. BÖBREK TAŞI OLUŞMA RİSKİ KİMLERDE YÜKSEKTİR? Böbrek taşı oluşma riski, özellikle yetersiz su alan hastalarda, dengesiz beslenenlerde, çay tüketimi fazla olan kişilerde, kilosu fazla olan ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu oluşan kişilerde yüksektir.

Çeşitli hastalıklar sebebiyle çok fazla ilaç kullanımı olan hastalarda da taş oluşumu riski daha yüksektir. Bu riski en aza indirmek için günlük su tüketiminin 1,5 - 2 litre olması gerekir. BÖBREK TAŞI TANISI NASIL KONUR? Böbrek taşı tanısı, idrar, kan tahlilleri ve görüntüleme yöntemiyle belirlenir. Hastanın hastaneye başvuru şikayetine göre tetkiklerin belirlenmesi sırayla yapılabilir. Hastada eğer ağrı varsa önce idrar tahlili istenir, kan tahlilleri yapılır. Ayrıca ultrason yapılması ilk tercih edilecek tanı yöntemidir. Bazı durumlarda idrarda taş belirtisi olarak kan hücreleri gözükmesine rağmen, ultrasonda taş belirtisi olmayabilir. Bu durumlarda hastaya ilaçlı film veya ilaçsız tomografi çekilmesi net tanının ortaya konması açısından gerekli olacaktır. BÖBREK TAŞININ BELİRTİLERİ NELERDİR? Böbrek taşı, böbrek içerisinde bulunduğu veya kanala düştüğü durumlarda farklı belirtiler verir. Taşın kanala düşmesine bağlı olarak böbreğin genişlemesi, böbrekte zonklayıcı ağrının başladığı bir durum söz konusudur. Fakat böbrek içerisindeki taşlar da tıkanıklık yapmasa da hafif ağrılar verebilirler.