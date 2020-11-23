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Böbrek taşına dikkat! İhmal edilirse...

23.11.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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Böbrek taşına dikkat! İhmal edilirse...

Taş hastalığının ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak, lazer yöntemi ile böbrek taşlarından kısa sürede kurtulmanın mümkün olduğuna dikkat çekti. İşte 'Böbrek taşını hafife almayın' diyen Çakmak'ın konuyla ilgili söyledikleri...

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, her iki böbreğini mesaneye bağlayan kanalları böbrek taşı nedeniyle tıkanan hastanın kreatinin değeri sadece 4 günde, 3 katına çıktı.

İzmir'de bir sigorta şirketinde çalışan 31 yaşında ve 1,5 yıllık evli olan Emre Görgülü'nün, her iki böbreğinde de taş oluşumu vardı. Son zamanlarda şiddetli ağrılar yaşayan Görgülü, çeşitli ağrı kesici ilaç ve serumlarla sorunu çözmeye çalışsa da böbreklerinin aşırı şiştiğini hissetmeye başlayınca hastaneye başvurdu.

Görgülü'nün her iki böbreğinde oluşan taşlar, böbreği mesaneye bağlayan kanallarda tıkanmaya yol açtı. Böbrek fonksiyonları hızlı bir şekilde bozulan Görgülü'nün kreatinin değeri sadece bir haftada 3 katına çıktı.

Medicana International İzmir Hastanesi’nde acilen ameliyata alınan Görgülü'nün böbreğindeki ve böbrek kanallarını tıkayan taşlar kırılarak, idrar akışı sağlanınca böbrek fonksiyonları normale döndü. Operasyonu gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak, böbrek taşının ihmale gelmeyeceğini belirtti.

TAŞLAR İDRAR AKIŞINI ENGELLEDİ

Medicana International İzmir Hastanesi’ne yapılan tetkiklerinde, Görgülü'nün sadece böbreklerinde 12 tane, her iki böbreğini mesaneye bağlayan üreter denilen kanallarında ise 4 tane taş olduğu tespit edildi.

Hastayı acilen ameliyata alan ve açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Çakmak, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Hastanın böbrek fonksiyonları hızlı bir şekilde bozulmuştu. Bu tip durumlarda hızlıca böbrek yetmezliğine girer. Bunun önüne geçebilmek için taşların kırılıp, idrar kanalının açılması gerekiyordu. Biz de bu işlemi yaptık, iki taraflı böbrek taşlarını, vücutta kesi oluşturmadan, endoskopik lazer yöntemiyle kırarak idrarın akışını sağladık. Ameliyatın ardından böbrek fonksiyonları çok hızlı bir şekilde geri dönüşü gerçekleşti."

'4 GÜNDE KREATİNİN DEĞERİ 3 KATINA ÇIKTI'

Hastanın, 0,8 olan kreatinin değerinin, sadece 4 gün sonra yapılan ölçümünde 3,11'e yükseldiğini belirten Doç. Dr. Çakmak, "Kreatinin değerinin yüksekliği pek çok kişinin bildiği gibi hastayı böbrek yetmezliğine ve diyalize götürür. Taşlar tam tıkama yaparsa fonksiyonların bozulması çok hızlı oluyor. Bu nedenle erken müdahale çok büyük önem arz ediyor. Taş hastalığı ihmale gelmez." ifadesini kullandı.

Endoskopik lazer yöntemiyle, kısa süren operasyonun ardından böbrek taşlarından kurtulan Görgülü ise, böbreklerinde 1'den fazla taş olduğunu ancak son bir haftada ağrıların dayanılmaz boyutlara gediğini belirterek, "Ağrılarım çok kötüydü. Böbreklerimin şişerek derime yapıştığını hissediyordum. Doktorum tüm taşları temizleyince rahatladım." ifadesini kullandı.

AA

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