Böbrekleri tertemiz yapıyor! Mucizevi etkileri var

Böbrekler atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlayarak hayati önem taşıyorlar. Bu nedenle böbrekleri temizlemek sağlığı olumlu yönde etkiliyor, böbrek hastalıklarının ve böbrek taşının oluşmasını önlüyor. Soğan suyu kürü ile böbrekleri temizlemek mümkün olabiliyor. Ancak bu kürü denemeden önce doktora danışmanız gerekiyor. Reflüsü, mide tahrişi, hipotansiyonu ve hipoglisemi olan kişilerin bu kürü yapmaması gerekiyor.

BÖBREK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN

Kan basıncınızı takip edin

Sağlıklı beslenin ve tuz alımını sınırlayın

Yeterli su tüketerek böbreklerinizi koruyun

Sigarayı bırakın ve içilen ortamlardan uzak durun

Gereksiz yere ağrı kesici ve antibiyotik kullanmayın

Taş ve idrar yolu enfeksiyonlarının nedenini öğrenin

Düzenli egzersiz yapın.

BÖBREKLERİ TEMİZLEMEK İÇİN SOĞAN SUYU

Malzemeler

2 litre su

2 adet çiğ soğan

3 dal maydanoz

Yapılışı

İki litre suyu bir kaba dökün ve ısıtın.

Su ısınırken, soğanları birkaç parçaya veya dilime ayırarak kesin.

Su kaynatıldıktan sonra, bir kavanoz içine dökün ve soğan parçalarını ekleyin.

Sonra maydanozu ve limon suyunu ekleyin ve en az iki saat bekletin.

Bu süreden sonra sıvıyı süzün.

Nasıl tüketilir?

İki litrelik soğan suyu, gün içinde kullanılmak üzere, ideal olarak 5 veya 6 olmak üzere birkaç doza ayrılmalıdır.

Güçlü bir diüretik etkisi olduğu için, tedaviyi sadece haftada üç gün, tercihen gün aşırı kullanmalısınız.

Böbreklerin ihtiyaç duyduğu detoksifikasyon seviyesine bağlı olarak 1 veya 2 hafta tüketilmelidir.

Bu temizlik sırasında, sofra tuzu da dahil olmak üzere sodyum alımını sınırlandırmalısınız, çünkü bu madde detoksifikasyon işlemlerine engel olur.



