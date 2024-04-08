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  4. Bodrum'a gelen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu! Trafikte yığılmalar var

Bodrum'a gelen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu! Trafikte yığılmalar var

08.04.2024 17:06
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram öncesi yaşanan trafik yoğunluğu havadan dron ile görüntülendi.

Bodrum'a gelen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu! Trafikte yığılmalar var

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyenler Türkiye'nin farklı bölgelerinden gözde turizm kenti Bodrum'a gelmeye başladı.

AA-20240408-34218889-34218882-BODRUMDA_BAYRAM_YOGUNLUGU_HAVADAN_GORUNTULENDI

Kent merkezi başta olmak üzere Konacık, Ortakent, Gümbet ve Turgutreis istikametinde trafikte zaman zaman yığılmalar meydana geliyor.

AA-20240408-34218889-34218883-BODRUMDA_BAYRAM_YOGUNLUGU_HAVADAN_GORUNTULENDI

Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Atatürk Bulvarı ve Hastane Kavşağı'nda ise uzun araç kuyruğu oluşuyor.

AA-20240408-34218889-34218884-BODRUMDA_BAYRAM_YOGUNLUGU_HAVADAN_GORUNTULENDI

Tıkanmaların yaşanabileceği noktalarda ise polis ve jandarma ekiplerince çalışma yürütülüyor.

AA-20240408-34218889-34218886-BODRUMDA_BAYRAM_YOGUNLUGU_HAVADAN_GORUNTULENDI

Kara yolundaki araç yoğunluğu dron ile havadan da görüntülere yansıyor. (AA)

AA-20240408-34218889-34218887-BODRUMDA_BAYRAM_YOGUNLUGU_HAVADAN_GORUNTULENDI

AA-20240408-34218889-34218888-BODRUMDA_BAYRAM_YOGUNLUGU_HAVADAN_GORUNTULENDIBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum bayram
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