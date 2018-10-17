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Bodrum'da domuzlar yerleşim yerine indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 14:16 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuz sürüsü, ilçe merkezinde tedirginliğe yol açtı.

Bodrum'da domuzlar yerleşim yerine indi

Muğla Bodrum Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda görülen 30'a yakın yaban domuzu, karayolu kenarından şehir merkezine doğru hareket etti. Domuzların, çevredeki bazı süpermarketlerle evlerin bulunduğu alanlarda ve araçların etrafında yiyecek aradığını görenler tedirgin oldu.

BAZI KİŞİLER BESLEMEYE ÇALIŞTI

Bazı kişiler, caddede toplu dolaşan domuzları evlerinden getirdikleri yiyeceklerle beslemeye çalıştı. Domuzlar bir süre sonra arazide gözden kayboldu.

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