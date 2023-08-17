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Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı, yol çöktü

17.08.2023 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay nedeniyle Torba-Türkbükü kara yolu çöktü.

Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı, yol çöktü

Bodrum'da Torba-Türkbükü kara yolu Demir istikametinde içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından kara yolunda büyük çapta göçük meydana geldi, yol güvenlik güçlerince trafiğe kapatıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı. İş makinelerince kazılan alanda patlayan hattın tamiratı için çalışma yapılıyor.

AA-20230816-31933349-31933343-BODRUMDA_ICME_SUYU_ISALE_HATTINDA_MEYDANA_GELEN_PATLAMA_NEDENIYLE_YOL_COKTU

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de Torba-Türkbükü istikametinde herhangi bir olumsuzluğa karşı trafiği kapattı. Çalışmanın gece boyunca devam edeceği öğrenildi. (AA)

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