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Bodrum'da kadına şiddet! Tanımadığı kadını bayıltana kadar darp etti, serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 21:52 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tanımadığı bir adam tarafından tekme tokat ve yumruklarla dövülen kadının darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polisler tarafından olay yerinde gözaltına alınan şahsın ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bodrum'da kadına şiddet! Tanımadığı kadını bayıltana kadar darp etti, serbest bırakıldı

Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'nde bir site içerisinde kendilerine ait otoparka yabancı birinin aracını park ettiğini gören 46 yaşındaki 3 çocuk annesi Arzu B., aracı park eden şahıs tarafından tekme, tokat dövüldü.

İddiaya göre M.T. isimli şahıs tarafından darp edilen Arzu B.’nin imdadına ise 25 yaşındaki kızı Başak Zeynep yetişti. Komşularının yardım etmediği kadını kanlar içerisinde gören Başak, önce polis sonra ambulans çağırdı. Annesini baygın halde evin önüne getiren genç kız annesini ambulansla hastaneye gönderdi.

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POLİSLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE SALDIRMAYA BAŞLADI

Daha sonra kimin annesini dövdüğünü araştıran Başak, annesini döven M.T. ile site içerisinde karşılaştı. İddialara göre genç kızı da tehdit eden şahıs, "Sen de mi dayak istiyorsun?" diyerek üstüne yürümeye başladı. Olay yerinde araştırma yapan polislere seslenen Başak, adamı bulduğunu söylemesi üzerine polislerin gözü önünde M.T. genç kıza saldırmaya başladı. Genç kadına tekme, tokat ve yumruklarla saldıran adam, polis tarafından gözaltına alındı. Savcı karşısına çıkarılan M.T.’nin serbest bırakıldığı öğrenildi.
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"KENDİMİ KAYBEDENE KADAR TEKMELEDİ"

Darp edilen Arzu B. tanımadığı bir adam tarafından darp edildiğini belirterek, “Hiç tanımadığım bir adam sitenin yürüme yolundan geçiyor ama bizim evimizin önünden gülerek geçti. Ben de evde çalışıyorum. Sonra tekrar bir kadın ile birlikte geçti. Ben de bahçeye çıktım kadına dedim ki, 'sizi nerede bulabiliriz, eşim eşya getirecek araçla size nasıl ulaşabiliriz' dedim. Yanındaki adam küfürler savurmaya başladı. Yan komşumuz beni tuttu o da bana vurdu. Komşu benim bileklerimi tuttu. O komşunun omzunun üzerine çıkıp gözüme vurdu. Ben yere düştüğümde halen bileğimi tutuyordu. Başıma ve enseme vurdu ve ben kendimi kaybedene kadar tekmeledi. Ben kendime geldiğimde kimse yoktu. Bir kadın beni kaldırmaya çalışıyordu. Adamda vicdan yoktu” ifadelerini kullandı.

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ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Başak Zeynep B. ise annesini kanlar içerisinde bulduğunu ifade ederek, “Sitenin karşısında kardeşlerimle beraber kahve içiyorduk. Geldiğimde bütün komşular annemi seyrediyordu sadece. Hiçbiri ne polisi, ne ambulansı çağırdı ne de yardım etti. Sonrasında ben araştırma yaptım, kimin yaptığını öğrendim. Polisler gelmişti, annemi ambulansla hastaneye gönderdim. Adamın kime geldiğini buldum ve 'sen mi yaptın anneme bunu' dedim. Adam gururlu bir şekilde 'evet ben dövdüm' diyerek benim üstüme yürüdü. Ben polis diye bağırınca polisler hemen oraya doğru geldi. Adam bana da yöneldi bana da vuracaktı 'beğendin mi sen de ister misin?' diyerek bana da tehditler savurdu. Daha sonra polis tarafından götürüldü” dedi.

Öte yandan site içerisinde güpegündüz tekme tokat dayak yiyen Arzu B.’nin darp edildiği anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

(İHA / AA)

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