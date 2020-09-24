Bodrum'da kadına şiddet! Tanımadığı kadını bayıltana kadar darp etti, serbest bırakıldı

"KENDİMİ KAYBEDENE KADAR TEKMELEDİ"

Darp edilen Arzu B. tanımadığı bir adam tarafından darp edildiğini belirterek, “Hiç tanımadığım bir adam sitenin yürüme yolundan geçiyor ama bizim evimizin önünden gülerek geçti. Ben de evde çalışıyorum. Sonra tekrar bir kadın ile birlikte geçti. Ben de bahçeye çıktım kadına dedim ki, 'sizi nerede bulabiliriz, eşim eşya getirecek araçla size nasıl ulaşabiliriz' dedim. Yanındaki adam küfürler savurmaya başladı. Yan komşumuz beni tuttu o da bana vurdu. Komşu benim bileklerimi tuttu. O komşunun omzunun üzerine çıkıp gözüme vurdu. Ben yere düştüğümde halen bileğimi tutuyordu. Başıma ve enseme vurdu ve ben kendimi kaybedene kadar tekmeledi. Ben kendime geldiğimde kimse yoktu. Bir kadın beni kaldırmaya çalışıyordu. Adamda vicdan yoktu” ifadelerini kullandı.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Başak Zeynep B. ise annesini kanlar içerisinde bulduğunu ifade ederek, “Sitenin karşısında kardeşlerimle beraber kahve içiyorduk. Geldiğimde bütün komşular annemi seyrediyordu sadece. Hiçbiri ne polisi, ne ambulansı çağırdı ne de yardım etti. Sonrasında ben araştırma yaptım, kimin yaptığını öğrendim. Polisler gelmişti, annemi ambulansla hastaneye gönderdim. Adamın kime geldiğini buldum ve 'sen mi yaptın anneme bunu' dedim. Adam gururlu bir şekilde 'evet ben dövdüm' diyerek benim üstüme yürüdü. Ben polis diye bağırınca polisler hemen oraya doğru geldi. Adam bana da yöneldi bana da vuracaktı 'beğendin mi sen de ister misin?' diyerek bana da tehditler savurdu. Daha sonra polis tarafından götürüldü” dedi.

Öte yandan site içerisinde güpegündüz tekme tokat dayak yiyen Arzu B.’nin darp edildiği anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

(İHA / AA)

