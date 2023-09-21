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Bodrum'da kanlı infaz! Avukat ve emekli icra müdürü otomobilde öldürüldü

21.09.2023 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm merkezi Bodrum'da gündüz saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar otomobilin içinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan saldırganı yakalamayı başardı.

Bodrum'da kanlı infaz! Avukat ve emekli icra müdürü otomobilde öldürüldü

Bodrum'daki olay Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 2 kişi araç içerisinde başlarından vurularak öldürüldü.

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JANDARMA SALDIRGANI YAKALADI

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere araç içerisinde vurularak öldürülen kişilerin avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar olduğu tespit edildi.

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Olayın şüphelisi G.Ö.'nün ise yakalandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum silahlı saldırı

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