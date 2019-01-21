HABER

Bodrum'da kim aday olacak? CHP ve İYİ Parti anlaşamadı

SEÇİM HABERLERİ  | 21.01.2019 07:36 | Son Güncelleme

Bodrum'da kim aday olacak? sorusu henüz yanıt bulamadı. 21 büyükşehirde uzlaşı sağlayan Millet İttifakı, bazı ilçelerde sorun yaşıyor. Son olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinde adaylık konusunda CHP ve İYİ Parti'nin anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

Bodrum'da kim aday olacak? CHP ve İYİ Parti anlaşamadı

Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçime giderken CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın bazı ilçelerde anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Bunlardan birisi Muğla'nın Bodrum ilçesi.

CHP ile İyi Parti arasında 21 büyükşehirde sağlanan uzlaşının ardından, devam eden görüşmelerde, Kahramanmaraş ve Malatya büyükşehir belediyelerinin yanı sıra yaklaşık 25 ilde daha işbirliği yapılması benimsenmişti.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın aktardığına göre, iki parti arasındaki görüşmeler tamamlanırken, iş birliğinin kapsamına ilişkin bir protokol hazırlığı yapıldığı da kaydedildi. İki parti arasında, bazı metropol ilçelerde çıkan görüş ayrılığında hâlâ bir sonuç alınamadığı belirtilirken, bu konuda iki parti liderinin devreye girdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, telefonla görüştü. İki liderin görüşmede görüş ayrılığı yaşanan ilçelerle ilgili değerlendirme yaptığı öğrenildi.

5 İLÇEDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

İki parti arasında Ankara’nın Etimesgut, Muğla’nın Bodrum, Denizli’nin Pamukkale, Kocaeli’nin Çayırova ve Bursa’nın Osmangazi ilçelerinde uzlaşı çıkmazken, söz konusu ilçelerde yaşanan görüş ayrılıkları bulundukları kentlerdeki diğer ilçeleri de kısmen etkiledi.

İSTANBUL VE İZMİR'İN İLÇELERİNDE DE SORUN VAR

İki parti İstanbul ve İzmir’in ilçeleri konusunda da bir anlaşma sağlayamadı.

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
MHP'de kritik tarih belli olduMHP'de kritik tarih belli oldu
Aziz Kocaoğlu'ndan flaş adaylık açıklamasıAziz Kocaoğlu'ndan flaş adaylık açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim bodrum seçim 2019 Muğla aday CHP İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İttifak kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama!

İttifak kararı sonrası Demirtaş'tan ilk açıklama!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu canlı yayında açıkladı: Adını ikinci metrobüs koyduk ama...

Ekrem İmamoğlu duyurdu: Adını ikinci metrobüs koyduk ama...

MHP'nin belediye başkan aday tanıtım toplantısı 24 Ocak'ta

MHP'de kritik tarih belli oldu

Aziz Kocaoğlu'ndan flaş 'Tunç Soyer' açıklaması

Aziz Kocaoğlu'ndan flaş adaylık açıklaması

Hacıbektaş Belediye Başkanı CHP'den istifa etti!

Başkenti sarsan karar! Partisinden istifa etti

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.