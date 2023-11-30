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  4. Bodrum'da merak uyandıran beyaz köpük! Sebebi belli oldu

Bodrum'da merak uyandıran beyaz köpük! Sebebi belli oldu

30.11.2023 15:03 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, önceki gün 3 caddede görülen kimyasal köpüğün, bir kargo firmasına ait kamyonetteki bidonların yola düşmesiyle dökülen deterjandan kaynaklandığı belirlendi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bodrum'da merak uyandıran beyaz köpük! Sebebi belli oldu

Bitez Mahallesi Gavaklı, Kanuni Sultan Süleyman ve Şehit Barış Akay caddelerinde 28 Kasım saat 14.00 sıralarında sulu olduğu gözlenen, beyaz köpük caddeye aktı.

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Nereden ve nasıl geldiği belirlenemeyen beyaz köpük, sürücülere ve vatandaşlara hem zor anlar yaşattı hem de merak uyandırdı.

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Belediye ekiplerince yoldaki köpük temizlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

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Kimyasal köpüğün, bir kargo firmasına ait kamyonetteki bidonların yola düşmesiyle dökülen deterjandan kaynaklandığı belirlendi.

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O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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