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Bodrum'da sahiline belden yukarısı olmayan çürümüş ceset vurdu!

18.01.2023 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da sahile bir ceset vurduğunu gören inşaat işçileri polise haber verdi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, belden yukarısı olmayan ve çürümüş cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Ceset otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

Bodrum'da sahiline belden yukarısı olmayan çürümüş ceset vurdu!

Bodrum'un Gümbet Mahallesi İnceburun'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisinin olduğu bölgede, saat 18.00 sıralarında sahile çürümüş bir ceset vurdu.

İNŞAAT İŞÇİLERİ FARK ETTİ

Cesedi arıtma tesisindeki inşaat işçileri fark ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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Yapılan incelemede belden yukarısı olmayan çürümüş haldeki cesedin erkeğe ait olduğu belirlendi.

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Ceset, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Bodrum ceset

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