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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

10.03.2021 19:41 | Son Güncelleme:
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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 250 gram toz esrar, 2.5 litre likit esrar, 610 gram eroin ile 155 gram 'ayahuska' adlı zehirli bitki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Bodrum'a bir otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

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İlçe girişinde önlem alan ekipler, şüpheli otomobili durdurdu. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada; 1 kilo 250 gram toz esrar, 2.5 litre likit esrar, 610 gram eroin ile 155 gram 'ayahuska' adlı zehirli bitki ele geçirildi.

Otomobildeki K.K. ve U.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

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