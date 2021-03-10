Elektrik çarpması sonucu yaralanan kablo hırsızları hastanede yakayı ele verdi

Hırsızlığın yaşandığı bir noktada kan izleri tespit eden ekipler, bulguların şüphelilere ait olabileceği ihtimali üzerine çevre hastanelerde araştırma yaptı.

HASTANEYE GİDİNCE...

Araştırmada, elektrik çarpması sonucu yaralanan bir kişinin, yanındaki 2 kişiyle hastaneye gittiğini belirleyen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Yaralı şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü öğrenen ekipler, diğer 2 şüpheliyi ikametlerine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

SUÇU İTİRAF ETTİLER

Suçu itiraf eden ve 7 ayrı hırsızlık olayının faali oldukları tespit edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA)

