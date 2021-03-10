HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Elektrik çarpması sonucu yaralanan kablo hırsızları hastanede yakayı ele verdi

Elektrik çarpması sonucu yaralanan kablo hırsızları hastanede yakayı ele verdi

10.03.2021 18:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Elektrik çarpması sonucu yaralanan kablo hırsızları hastanede yakayı ele verdi

Mersin'de, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Hırsızlığın yaşandığı bir noktada kan izleri tespit eden ekipler, bulguların şüphelilere ait olabileceği ihtimali üzerine çevre hastanelerde araştırma yaptı.

HASTANEYE GİDİNCE...

Araştırmada, elektrik çarpması sonucu yaralanan bir kişinin, yanındaki 2 kişiyle hastaneye gittiğini belirleyen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Yaralı şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü öğrenen ekipler, diğer 2 şüpheliyi ikametlerine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

SUÇU İTİRAF ETTİLER

Suçu itiraf eden ve 7 ayrı hırsızlık olayının faali oldukları tespit edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
Taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi hayatını kaybettiTaş kırma makinesine sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti
D-Smart müşteri hizmetleri numarası, şikayet ve destek hattıD-Smart müşteri hizmetleri numarası, şikayet ve destek hattı
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti

Taş kırma makinesine sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti

Ayda bebeğin annesinin hatırası mezun olduğu üniversitede yaşayacak

Ayda bebeğin annesinin ismi o üniversitede yaşayacak

Kuzey ülkelerde yaşayan 'korsan martı' Antalya'da ortaya çıktı

Şaşırtan manzara! O kentte ortaya çıktı

Alacağını isteyen çırağın 5 saat boyunca dövülmesine 1 tutuklama

200 lira için 5 saat dövdüler! Dehşet veren olayda yeni gelişme

Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu

Bıçakladığı öğretmen komşusundan şikayetçi oldu

'Öldürme niyetim olsa sekiz tane daha kurşun vardı' dedi, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet yedi

Kız arkadaşına ateş edip arkadaşını öldürmüştü! Kendini böyle savundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.