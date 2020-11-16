HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bodrum'da yazdan kalma günler yaşanıyor

Bodrum'da yazdan kalma günler yaşanıyor

16.11.2020 17:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bodrum'da yazdan kalma günler yaşanıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Birçok ilde soğuk hava etkisini gösterirken Bodrum'da bulunanlar sıcak havaların tadını çıkarıyor.

Bodrum'da hava sıcaklığının 21 dereceyi bulması ile birlikte, vatandaşlar ve az sayıda turist, sahil kenarlarına akın etti. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Ortakent sahilleri vatandaşlarla doldu taştı.

GÜNEŞLENİP DENİZE GİRDİLER

Sıcak havanın etkili olması ile birlikte bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.

'DENİZE GİRİP SERİNLİYORUZ'

Vatandaşlar çok sıcak bir hava olduğunu belirterek "Kışa göre havalar çok sıcak biz de denize girerek serinliyoruz" ifadelerini kullandı.

AW167351_02

Görüntüler yazdan farksız! Güneşli havanın keyfini böyle çıkardılarGörüntüler yazdan farksız! Güneşli havanın keyfini böyle çıkardılar

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde olacağı ve hafta boyunca sıcak havanın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.

AW167351_09

AW167351_08

AW167351_06

AW167351_05

AW167351_04

AW167351_03

AW167351_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Kadıköy'de şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırıKadıköy'de şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

'Bunu sormanız bile çok ayıp'

'Bunu sormanız bile çok ayıp'

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Kadıköy'de şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı

Kadıköy'de şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı

POLNET Nedir? - POLNET Ne Demek?

Polnet sistemi nasıl çalışır?

Bursa'daki ayılar kış uykusuna yatmıyor! Bakın nedeni neymiş

Bu ayılar kış uykusuna yatmıyor! Bakın nedeni neymiş

Sevgilisi Elif Yakın'ı sokak ortasında öldürdü, 'Bana küfretti' dedi

Sevgilisini sokak ortasında öldürdü, kendisini böyle savundu

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Hamster’a tokat ve ısırık cezasız kalmadı

Büyük tepki çekmişti! Hamster’a tokat ve ısırık cezasız kalmadı

Eline içki ve sigara vermişler! Küçük çocuğun annesini isyan ettiren olay

Eline içki ve sigara vererek sosyal medyada yayınladılar!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.