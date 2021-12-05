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Bodrum'un yeni kabusu! Sabah dışarı çıkan şoke oluyor

05.12.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesi sakinleri hırsız kabusu yaşıyor. Evlerin bahçe kapılarını çalan hırsızlar, 15'ten fazla binaya zarar verdi. Vatandaşlar, yaşanan duruma tepki gösterdi.

Bodrum'un yeni kabusu! Sabah dışarı çıkan şoke oluyor

Gece saatlerinde ilçede etkili olan sağanak yağış, enerji kesintilerine neden oldu. Karanlık sokakları fırsat bilen kimliği belirsiz şahıslar, ikametlerin bahçe kapılarını çaldı. Bazı çift kanatlı kapıların tek kanadı götürüldü.

Yokuşbaşı ve Umurça mahallelerindeki vatandaşlar, dışarı çıktıklarında kapılarının yerlerinde olmadığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlk belirlemelere göre Yokuşbaşı ve Umurça’da 15’ten fazla kapının çalındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SABAH ÇIKINCA FARK ETTİ

Bahçe kapısı çalınan Turan Sağdıçlar isimli vatandaş, “Gece yağmur yağıyordu. Elektrikler de gelip gidiyordu. Bir ara yağmur dindi mi diye camdan baktım. Baktım kapı yok. Saate baktım 01.30’du ama kapı daha önce gitmiş. Nasıl oldu bilmiyorum. Sabah çıktım, sadece bizim kapı mı çalınmış merak ettiğim için etrafı dolaştım. Üstteki evlerin kapıları da yok” dedi.

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ESKİLERİN ÇALINMAMASINI ŞÜKREDİYOR

Bahçesine koyduğu eski korkulukların çalınmamasına şükreden Turan Sağdıçlar, “Eski korkuluklar bahçedeydi. Onları kömürlük için kapı olarak kullanıyordum. Bunları görüp alamamışlar. Ya da gürültü olur diye almadılar galiba” diye konuştu.

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İHA

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Muğla Bodrum
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