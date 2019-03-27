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Bodrum'da göçmenleri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 20:20 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesi açıklarında 22 Ekim 2018'de göçmenleri taşıyan teknenin batmasına ilişkin firari olarak aranırken yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında geçen yıl fiber teknenin batması sonucu 3 çocuğun öldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olayla ilgili firari olarak aranan O.O'nun Bodrum'da olduğunu tespit eden Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheliyi fiziki takip sonucu ilçe merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı yapma" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde, yaklaşık 6 metrelik "Ela" isimli tekne, 22 Ekim 2018'de, sahile yaklaşık 50 metre mesafede batmış, kapasitesini aştığı halde içine "istiflendikleri" anlaşılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 34 düzensiz göçmen denize düşmüştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlatmış, olayda 3 çocuk hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklanmıştı.

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bodrum Göçmen Kaçakçılığı KOM Muğla

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