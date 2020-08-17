Bodrum’da şoke eden görüntü! Kaçak yapılar deniz dibine kadar indi

Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası’nda deniz dibine yapılmış metrelerce uzunluğundaki beton duvarlar bu kadarına da pes dedirtti. Dalgıçlar tarafından fark edilen beton duvarların uzunluğunu gören dalgıçlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Denizin metrelerce dibine beton bloklar yerleştirilerek yapılan duvarların yapım nedeni ise ’yok artık’ dedirtti.

ÇİN SEDDİ GİBİ İLMİK İLMİK ÖRMÜŞLER

Beton blogların deniz dibine yerleştirilmesinin nedenlerinden birinin, sahile dökülen kaçak kumların deniz dalgası ile gitmemesi için yapıldığı öğrenildi. Deniz dibindeki ekolojik dengeyi bozan ve posidonia çayırlarının yok edilerek yapılan duvarlar deniz canlılarının yaşam alanlarını da yok ediyor. Bodrum’un birçok koyunda olduğu tespit edilen duvarlar, karada yapılan kaçak inşaatların denizin dibine kadar indiği görüldü.

KIYI ŞERİDİNİ ÇAKTIRMADAN DEĞİŞTİRİYORLAR

Bazı otel ve sitelerin ise kış aylarından dikkat çekmeden beton blokları üzerine beton blok koymaya devam ediyor. Yıllar süren çalışma sonucunda denize sıfır hale gelecek şekilde beton duvarları üst üstte koyarak kıyı şerit çizgisinde değişiklik yaptıkları öğrenildi. Sahilleri küçük olan bazı otel ve siteler inşaat aşamasındayken deniz dibine beton blokları döşemeye başladıkları, otel yapımı veya site yapımı bitene kadar üst üste koydukları betonların içerisini molozla doldurup üzerine ise kum sererek sahil yaptıkları ortaya çıktı. Yapılan suni sahiller nedeniyle Bodrum’un kıyı şeridinin de değiştiği öğrenildi.