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Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 22:24 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, bar gibi hizmet veren 4 işletmenin faaliyetleri süresiz olarak durduruldu.

Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldı

Bodrum İlçe Hıfzıssıhha Meclis kararına göre Gümbet Mahallesi'nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan iki işletmenin hijyen, temizlik, maske, sosyal mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine uymadığı ve ruhsata aykırı gece kulübü faaliyetinde bulunduğu tespit edildi.

4 İŞLETMENİN FAALİYETİ SÜRESİZ OLARAK DURDURULDU

Harekete geçen Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin denetimlerinde, kurallara uymadıkları belirlenen adreslerde uyarıları dikkate almadan ruhsata aykırı faaliyetlerine devam eden 4 işletmenin faaliyetini süresiz olarak durdurdu.

İlçede daha önce koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, kafeterya adı altında yasakları ihlal eden bar ve diskotek gibi işletilen 10 işletme süresiz mühürlenirken, 2 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Alınan son kararla birlikte böylece Bodrum'da toplamda 14 işletmenin faaliyeti süresiz olarak durduruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği, kurallara uymayan ve ruhsata aykırı faaliyette bulunan işletmelere kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi. (DHA)

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