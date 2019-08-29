Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yunus gösteri merkezinin kapatılması için toplanan 85 bin imza, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teslim edildi.

Bodrum Kent Konseyi ve Yunuslara Özgürlük Platformu üyeleri ile yazar Buket Uzuner, Belediye Başkanı Aras'ı makamında ziyaret etti.

Bir internet adresinde başlatılan "Yunuslara Özgürlük" kampanyası kapsamında toplanan 85 bin imzayı teslim alan Aras, bir süredir konunun üzerinde hassasiyetle durduklarını söyledi.

Yunusların özgürlüğüyle ilgili yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Aras, şöyle konuştu:

"Onlar için yaptığınız bütün girişimleri destekliyorum. Sizler buraya gelmeden önce yunus gösteri merkezi ruhsatını iptal ettim. Bu imzalar toplanmaya başlamadan önce dahi bu konu gündemimizdeydi. Hukukçularımıza konuyu incelettik ve içkili lokanta ruhsatının yanına, yunus gösteri merkezi diye bir tali faaliyet konusunun yasal olarak belediye tarafından konulamayacağına hukukçularımız hükmetti. Bunun üzerine ben de ruhsatı iptal ettim çünkü yunus gösteri merkezi ruhsatı vermek bizim işimiz değil. Ayrıca belediye denetleyemeyeceği hiçbir faaliyete ruhsat veremez."

Aras'ın açıkladığı karar, sevinç gözyaşları ve alkışlarla karşılandı.

Daha sonra Bodrum Belediye Meydanı'nda basın açıklaması yapan grup, kararı kamuoyuyla paylaştı.

Yunuslara Özgürlük Platformu Sözcüsü Öykü Yağcı, yazar Buket Uzuner ve Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz yaptıkları konuşmalarda, hayvan esaretine karşı duruşundan dolayı Aras'a teşekkür etti.

