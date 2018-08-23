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Bodrum'daki dev yata yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 21:00 | Son Güncelleme

Bodrum'daki dev yata yoğun ilgi

Bodrum ilçesine gelen ve yakıt ikmali yapılan süper yata, tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Yabancı bir iş adamına ait olduğu öğrenilen 72 metre uzunluğundaki Marshall Adaları bayraklı "Azteca" isimli süper lüks yat, Yalıkavak Mahallesi açıklarına demirledi.

Yata yakıt ikmali yapıldığı belirtildi. İkmalin tamamlanmasının ardından Yalıkavak limanından ayrılan dev yat, Bodrum koylarına doğru hareket etti.

Yalıkavak, Gümüşlük, Koyunbaba, Çatalada ve Çavuşadası önlerinden geçen dev yata, mavi turdaki yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Bir süre Bitez açıklarında demirleyen yat daha sonra yeniden bulunduğu bölgeden ayrılarak Gümüşlük açıklarına seyretti.

Yatın bir süre daha ilçede kalacağı öğrenildi.

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