Boeing 737 NG tipi uçaklarda çatlak tespit edildi, Qantas seferleri durdurdu

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, Boeing 737 NG tipi uçaklarının seferlerini tespit edilen çatlaklar nedeniyle durdurdu. Qantas, birkaç havayolu firmasının da 737 NG modellerini incelemeye aldığını duyurdu. Türkiye'de bu uçak modellerinden THY'nin elinde 113, Sun Express'in elinde 68, Pegasus'un elinde ise 46 adet bulunuyor.

Fransız haber ajansı AFP, dünya çapında Boeing 737 NG tipi 50 uçağın seferden çekildiğini yazdı.

737 NG modelleri, Boeing'in tüm dünyada uçuşu durdurulan 737 Max modelinin öncülü. New Generation'ın (Yeni Nesil) kısaltması olan NG modelleri arasında 737-600, 700, 800 ve 900 modelleri bulunuyor.

Qantas açıklamasında, "Uçakta bir çatlak tespit edilmesi uçuş güvenliğini doğrudan etkilemeyebilir. Ancak hiçbir uçağı tamamen güvenli olduğuna inanmadan operasyona almayız" dedi.

Boeing, çatlakların kanatların gövdeyle bütünleşmesini sağlayan bölgede tespit edildiğini duyurdu.

ABD'li yetkililer geçen ay, 30 bin seferden daha fazla uçuş gerçekleştirmiş tüm 737NG modellerinin incelenmesini talep etmişti.