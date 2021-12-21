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Boeing ve Airbus, 5G teknolojisinde 'güvenlik riski' nedeniyle ABD hükümetini uyardı

21.12.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük iki uçak üreticisi Boing ve Airbus, ABD hükümetine bir mektup yazarak, "havacılık sektörüne devasa negatif etkide bulunacağı" gerekçesiyle, yeni 5G teknolojisine geçişi ertelemesini istedi.

Boeing ve Airbus, 5G teknolojisinde 'güvenlik riski' nedeniyle ABD hükümetini uyardı

Dünyanın en büyük iki uçak üreticisi Boing ve Airbus, ABD hükümetinden yeni 5G teknolojisine geçişi ertelemesini istedi.

İki şirketin üst düzey yöneticileri, yazdıkları mektupta, 5G teknolojisinin "havacılık sektörüne devasa negatif etkide bulunacağı" konusunda uyardı.

Kablosuz 5G C-Bandı spektrumunun uçakların elektronik sistemlerini etkileyeceği yönünde endişeler daha önce de dile getirilmişti.

Amerikan telekom devleri AT&T ve Verizon 5 Ocak'ta 5G servisini başlatmayı planlıyor.

Boeing ve Airbus Americas'ın yöneticileri Dave Calhoun ve Jeffrey Knittel, ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e yazdıkları mektupta, "5G, uçağın güvenli bir şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyebilir" dedi.

Mektupta, Amerika Havayolları ticari grubu tarafından yapılan ve Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) 5G kurallarını 2019'da uygulamış olması halinde, yaklaşık 345.000 yolcu uçuşunun ve 5.400 kargo uçuşunun gecikme, yön değiştirme veya iptallerle karşı karşıya kalmış olacağını tespit eden araştırma vurgulandı.

Havacılık sektörü ve FAA, 5G'nin radyo irtifa ölçerler gibi hassas uçak ekipmanlarında parazit yapması hakkında endişelerini dile getirmişti.

Airbus yaptığı açıklamada, 5G'nin etkilerini anlamak için Airbus ve Boeing'in ABD'deki diğer havacılık şirketleriyle birlikte çalıştığını belirterek, potansiyel riskleri bertaraf etmek için bazı güvenlik önlemlerini Ulaştırma Bakanlığı'na ilettiklerini belirtti.

FAA da bu ay gönderdiği bir tebliğde 5G'nin uçuşların yön değiştirmesine yol açabileceğini, 5 Ocak'taki geçişten önce bu konuda daha fazla bilgi sunacağını kaydetmişti.

AT&T ve Verizon ise olası parazitleri önlemek için önlemler almak üzere C-bandı kablosuz hizmetini bir ay gecikmeyle 5 Ocak'a erteledi.

Havacılık sektörü ise bu önlemlerin yeterli olmadığını belirtiyor.

ABD kablosuz hizmet şirketi CTIA, 5G'nin güvenli olduğunu savundu ve havacılık şirketlerini gerçekleri çarpıtmak ve korku yaymakla suçladı.

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