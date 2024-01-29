Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı nasıl geçer?

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda ortaya çıkan belirtilerin başında gelen boğaz ağrısı, kontrol edilmediği takdirde konuşma, yemek yeme ve hatta nefes almayı zorlaştırabilir. Boğaz ağrıları çoğunlukla evde uygulanan basit yöntemlerle de kontrol altına alınabilir. Ancak, uzun süren ve enfeksiyonların neden olduğu boğaz ağrılarında tıbbi tedavi gerekebilir. Boğaz ağrıları yaygın olarak farenjit, bademcik iltihabı gibi pek çok farklı nedenden kaynaklanabilir. Hatta geçici veya tahriş sebebiyle de ortaya çıkabilir.

Viral enfeksiyonların sebep olduğu boğaz ağrıları çoğunlukla 5 - 7 gün sürer ve tıbbi tedavi gerektirmez. Soğuk algınlığı ve grip türlerinin neden olduğu boğaz ağrıları bol miktarda sıvı tüketimi ve dinlenme ile iyileşebilir. Bununla birlikte boğaz ağrısını hafifletmek için ağrı kesici ilaçlar da reçete edilebilir.

Boğaz ağrısı yaşayan kişilerin sıklıkla sorduğu boğaz ağrısı nasıl geçer sorusunun yanıtı öncelikle uzman bir doktora danışmaktadır. Bakteriyel bir enfeksiyonun sebep olduğu durumlarda, doktor tarafından antibiyotik reçete edilir. İlaç kullanımı esnasında semptomlarda iyileşme olsa bile tedavinin tamamlanması gerekir. Zira ilacın belirtilen şekilde kullanılmaması, enfeksiyonun kötüleşmesine veya vücudun diğer bölgelerine yayılmasına sebep olabilir. Alerjiden kaynaklanan boğaz ağrısında ise alerjinin tedavi edilmesi hedeflenir. Ağrıya sebep olan sorunun giderilmesi ağrının da tedavi edilmesini sağlar.

Boğaz ağrısına evde ne iyi gelir?

Tedavi altta yatan sağlık sorununa yönelik belirlendiği için mutlaka hekime başvurulmalıdır. Doktora başvurmadan çeşitli yöntemlerle boğaz ağrısını gidermeye çalışmak hastalığın şiddetlenmesine ve tedavi süresinin uzamasına neden olabilir. Doktor tedavisi ile birlikte boğaz ağrısının hafifletilmesinde etkili olan doğal yöntemler şu şekildedir:

İyotsuz tuzla gargara

Gargara yapmak boğaz ağrısında etkili olan yöntemlerden biridir. Bunun için kaynamış 1 bardak suyun içerisine 1 çay kaşığı kadar iyotsuz tuz eklenir ve gargara yapılır. İyot boğazda ve ağızda yanma hissi oluşturabilir. Bunun nedeni iyot ağızdaki pH oranının düzelmesine yardımcı olarak; bakteri, virüs ile mantarların yayılmasını ve yaşamaları için uygun ortamın oluşmasını engeller. Ağrı esnasında, sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 kez uygulanabilir.

Elma sirkesiyle gargara

Elma sirkesi asidik yapısıyla mukusun çözülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda bakterilerin ve virüslerin yayılmasını engeller. Boğaz ağrısı esnasında 1 fincan ılık suyun içerisine 2 çorba kaşığı elma sirkesi eklenir ve günde 3-4 kez gargara yapılır. Gargara gereğinden fazla yapılmamalıdır, çünkü mide hasarı ve reflü problemlerine neden olabilir.

Yutkunurken boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Boğaz ağrısına ne iyi gelir yutkunamıyorum diyenler için grip, soğuk algınlığı ve bunun gibi enfeksiyonların neden olduğu boğaz ağrıları genellikle istirahat ve bol sıvı alımıyla düzelir.

Bazı durumlarda ise ağrı kesici reçete edilir. Tıbbî tedavi gerektiren bir sağlık sorunu olmaması durumunda, yutkunurken boğaz ağrısı aşağıdaki doğal tedavi yöntemleriyle de iyileştirilebilir.

Tavuk suyu çorbası

Ilık tuzlu suyla gargara

Hatmi, ıhlamur, kekik, ekinezya, papatya, zencefil, nane çayları

Bal, limon ve sıcak su karışımı

Meyan kökünü suyla karıştırıp gargara yapmak veya çiğnemek

Boğaz pastili almak, uyurken bir buharlaştırıcı veya nemlendirici kullanmak, nem veya buhar banyosu yapmak

En hızlı boğaz ağrısı nasıl geçer?

Boğaz ağrısında nane, zencefil, papatya, ekinezya, ıhlamur ve hatmi gibi bitki çayları içmek oldukça etkilidir. Bol su içerek boğazı nemli tutup, yumuşatmak, ılık tuzlu su ile gargara yapmak, sıcak su, limon ve bal karışımı tüketmek boğaz ağrısını rahatlatır.

Bademcik boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Ilık tuzlu su ile gargara yapmak bademcik enfeksiyonunun sebep olduğu boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte iltihabı azaltabilir, hatta enfeksiyonların tedavisinde yardımcı olabilir.

Hafif boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Papatya çayı iltihap çözücü özelliği ile bu süreçte tercih edilebilir. Ayrıca boğazın nemlenmesinde de etkilidir. Nane çayı da bu dönemde antiviral, anti-inflamatuar ve antibakteriyel etki sunarak semptomların iyileşmesini sağlayabilir. Boğaz ağrısı ve öksürük durumunda adaçayının hem gargara olarak hem de çay olarak tüketilmesi tavsiye edilir.





