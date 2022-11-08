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Boğaz ağrısının nedeni bildiğiniz gibi değil! Cinsel hayatınız tehlikede olabilir

08.11.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu sağlık koşulunda olduğu gibi, daha da kötüleştirmemek veya enfeksiyonu daha da fazla yaymamak için enfeksiyon belirtilerini erken tespit etmek iyileşme süreci için önemlidir. Boğazda ve midede yaşanan bazı ağrılar cinsel hastalık olan klamidya nedeniyle olabilir. Olağandışı klamidya belirtileri arasında boğaz ve mide ağrısı da bulunuyor.

Boğaz ağrısının nedeni bildiğiniz gibi değil! Cinsel hayatınız tehlikede olabilir

Klamidya, özellikle genç kadınlarda sık görülen cinsel yolla bulaşan en sık hastalıklardan biridir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biri olan klamidya, dikkat edilmediğinde partnerler arasında yayılmaya devam eder.

DİKKAT EDİLMEDİĞİNDE YAYILMAYA DEVAM EDER

Chlamydia trachomatis olarak bilinen bakteri, dikkat edilmediğinde yayılmaya devam eder. Kadınlar klamidyayı serviks, rektum veya boğazda kapabilirken erkekler üretra, rektum veya boğazda klamidya alabilir. Enfeksiyonun bir takım yaygın erken belirtileri vardır, ancak uygun önlemleri alabilmeniz için daha az bilinen belirtilerin farkında olmak önemlidir.

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DOĞUM SIRASINDA BEBEĞE GEÇEBİLİR!

Bir kişi, enfeksiyonu olan biriyle oral, vajinal veya anal cinsel ilişkiler yoluyla klamidyaya yakalanabilir. Endişe verici bir şekilde, bir kadın doğum sırasında bu enfeksiyonu bebeğine de geçirebilir. Tedaviden sonra bile hastalığa yeniden yakalanabileceğinizi unutmamak da önemlidir.

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KLAMİDYA BELİRTİLERİ

Oral seks sırasında bakteri bulaştığında boğaz ağrısı oluşabilir. Buna bademciklerde irin ve yutulduğunda ağrı eşlik edebilir. Üst karın bölgesinde hissedilen ağrı, klamidyanın daha az bilinen bir başka belirtisidir. Bu, karaciğeri çevreleyen bağ dokusu iltihaplandığında ortaya çıkar. Klamidyanın bu mide semptomu Fitz-Hugh-Curtis sendromu olarak da bilinir ve midede ağrıya neden olur.

Klamidya semptomlarından herhangi birini yaşıyorsanız veya kapmış olabileceğinizi düşünüyorsanız, test yaptırmalısınız.


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