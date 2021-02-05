Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili Hande Fırat'tan dikkat çeken ifadeler: Çocuklarımız terörist değildir

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan gerilim devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde öğrencilerin üniversite önünde ve Kadıköy'de yapmak istedikleri eylemlere polis müdahale etmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Devam eden gösterilerle ilgili konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, istifayı asla düşünmediğini söyledi.

Muhalafet söz konusu eylemlere destek vererek Bulu'yu istifaya çağırırken, iktidar ise eylemlere katılanlara tepki gösteriyor.

ERDOĞAN: ÖĞRENCİ MİSİNİZ? TERÖRİST Mİ?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı, olaylarla ilgili "Siz öğrenci misiniz? Yoksa rektörün odasını basmaya çalışan, işgale kalkışan terörist misiniz? Artık bu ülke, Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Hande Fırat da Hürriyet gazetesindeki bugünkü köşesinde Boğaziçi olaylarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

HANDE FIRAT: ÇOCUKLARIMIZ TERÖRİST DEĞİLDİR

Kanunlar çerçevesinde herkesin protesto etme hakkının olduğunu belirten Fırat, "Çocuklarımız terörist değildir" ifadelerine yer verdi.

Gençlerin arasında sızacak terör bağlantılı kimseleri ayıklamanın devletin ve gençlerin görevi olduğunu söyleyen Fırat, diyalog kapısının açılması gerektiğini belirtti.



