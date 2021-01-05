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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto sırasında kapıya asılan kelepçe olay oldu

05.01.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto sırasında kapıya asılan kelepçe olay oldu

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterisi düzenleyen öğrencilerin girişini engellemek amacıyla kapıya kelepçe takılmasına sert sözlerle yüklendi. Altaylı, "O kelepçeyi üniversiteye takanı bulun ve cezalandırın" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına karşı önceki gün yaşanan protestolar sırasında, öğrencilerin içeri girmesini önlemek amacıyla kapıya kelepçe takılması sosyal medyada gündem oldu.

Olayı köşesine taşıyan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'O kelepçe' başlıklı yazısına "12 Eylül döneminde bile polis yüzü görmeyen Boğaziçi Üniversitesi'ne dün polis girdi" diye başladı.

Takılan kelepçenin çok kötü bir görüntü yarattığını savunan Altaylı, kelepçeyi oraya takan kişinin kötü niyetli olduğunu belirtti.

Altaylı ayrıca, kelepçeyi takan kişinin biran önce ortaya çıkarılması gerektiğini yazdı.

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