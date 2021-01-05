Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto sırasında kapıya asılan kelepçe olay oldu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına karşı önceki gün yaşanan protestolar sırasında, öğrencilerin içeri girmesini önlemek amacıyla kapıya kelepçe takılması sosyal medyada gündem oldu.

Olayı köşesine taşıyan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'O kelepçe' başlıklı yazısına "12 Eylül döneminde bile polis yüzü görmeyen Boğaziçi Üniversitesi'ne dün polis girdi" diye başladı.

Takılan kelepçenin çok kötü bir görüntü yarattığını savunan Altaylı, kelepçeyi oraya takan kişinin kötü niyetli olduğunu belirtti.

Altaylı ayrıca, kelepçeyi takan kişinin biran önce ortaya çıkarılması gerektiğini yazdı.



