Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu: Protestocularla görüşeceğim

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasının ardından protesto ve tepkilerle karşılaşan Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde yer alan habere göre; atanması sonrası gelen tepkileri beklediğini söyleyen Prof.Dr. Melih Bulu, ancak bu durumun kendisi için sorun olmadığını belirtti.

Öğrencilerin protesto etmelerini normal karşıladığını söyleyen Prof. Dr. Bulu, gelen tepkilerin zamanla dineceğini iddia etti.

Her zaman iletişimden yana olduğunun altını çizen Bulu, protesto gösterilerine katılan öğrencilerin temsilcileriyle de görüşme yapmayı planladığını söyledi.



