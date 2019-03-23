Boğaziçi'ndeki Hindistan Festivali

Bhattacharyya, festivalin Hint ve Türk halkının kültürel yakınlaşmasını ve dostluğunu artıracağını vurgulayarak, "Performansların kalbinizi ve zihninizi büyüleyerek, sizi zengin mirasımız ve geleneklerimize bağlamasını ümit ediyoruz. Bu festivalin halklarımızı birbirine yakınlaştırarak, yeni iş birliği köprüleri ve dostluk bağları inşa edeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin basın toplantısında konuşan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye'de ilk kez Hint kültür ve sanatının çeşitliliğini gözler önüne seren böylesine kapsamlı bir festival düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Festival kapsamında klasik ve çağdaş sanat formlarımızın en iyi sanatçılarını Türkiye'de ağırlayacağız." dedi.

Hindistan Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hindistan'ın sanat ve eğlence şirketlerinden Teamwork Arts iş birliğinde düzenlenen festival, ülkeye özgü sanat ve lezzetleri Türkiye'ye taşıyor.

Teamwork Arts Genel Müdürü Sanjoy K. Roy ise Hindistan'ın geniş kültürel dinamizmini ve enerjisini dünyaya yaymak amacıyla yıllardır farklı ülkelerde festivaller düzenlediklerini aktararak, "Hindistan'ı Türkiye'ye getirmek ve böylece her ikisi de zengin bir kültürel mirasa sahip bu iki ülke arasında, sanattan ilham alan kalıcı bir bağın temelini oluşturmak vizyonuyla yola çıktık. Festivalin önümüzdeki yıllarda güçlenerek büyüdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

- Türkiye'de ilk kez düzenleniyor

Mart ve nisan aylarında İstanbul'un yanı sıra Ankara, Konya ve İzmirli sanatseverlerle buluşacak festival, zengin diyalog ve çok yönlü kültürel değişim için alan yaratarak, gösteri ve görsel sanatlardan, yemek ve popüler kültürün sergilendiği etkinliklere iki ülke arasındaki ahengi ortaya koyuyor.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen festival, izleyicilere Hindistan'ın renkli sanatsal ve kültürel kimliğinden keyifli bir kesit sunarken, iki ülke arasındaki işbirliklerini de teşvik etmeyi amaçlıyor.