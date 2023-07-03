Boğazına ekmek takıldı: Nefessiz kaldı! Hayat veren müdahale saniye saniye kaydedildi...

Olay Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan bir yapı marketinde Hançer Kaplan'ın alışveriş yaptığı sırada gerçekleşti. Boğazına takılan ekmek parçasıyla bir anda nefessiz kalan Kaplan'a ilk müdahale 1 ay önce yapı markette işe giren İlker Necli tarafından geldi. 'Heimlich' manevrası yaparak, Kaplan'ın nefes almasını sağlayan Necli'nin o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

1 ay önce işe yeni başlayan yapı market satış personeli İlker Necli, “Müşterimiz alışverişe geldiğinde ekmek yediğini gördüm. Bir anda nefes almadığını hissettim. Hemen su verdim ama kendine gelemedi. İlk yardım eğitimi aldığım için hemen arkasına geçip 'Heimlich' manevrasını yaptım. Boğazındaki maddeyi çıkardım. Böyle durumlarda eğitimin önemini daha iyi anlıyor insan" dedi.

"YAŞAMAMA SEBEP OLDU"

Hançer Kaplan ise "Malzeme almaya geldiğimde 'Lokma kalmasın' diye elimde ekmek vardı. Araçtan inip mağazaya girerken ekmeğin boğazımda kaldığını fark ettim. Nefessiz kaldım bir anda. Çalışan arkadaşımız arkamdan tutup beni kaldırdı. 3 defa yapınca ben bir rahatlık hissettim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu müdahaleyi yapmak herkesin aklına gelecek bir şey değil. Daha önce eğitim almış olması benim için bir şans oldu. Şu an yaşamama sebep olan bu arkadaşımız diyebilirim" diye konuştu. (DHA)

