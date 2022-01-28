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Boğazına oyun hamuru kaçan Cevahir Mukaddes yatağa bağımlı hale geldi! Mahkemenin kararı isyan ettirdi

28.01.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 yıl önce kreşte oyun oynarken 9 yaşındaki çocuk, boğazına oyun hamuru kaçması sonucu bitkisel hayata girdi, yatağa bağımlı hale geldi. Hakkari 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması 26 Ocak’ta görüldü. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanıkların beraatine karar verdi. Aile ise bir üst mahkemeye itirazda bulunduklarını belirterek, hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Boğazına oyun hamuru kaçan Cevahir Mukaddes yatağa bağımlı hale geldi! Mahkemenin kararı isyan ettirdi

Şükran- Recep Akar çiftinin tek çocukları Cevahir Mukaddes, 12 Kasım 2019'da gittiği özel bir kreşte rahatsızlandı. Nefes alamayan küçük kız, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefes borusuna oyun hamuru kaçtığı belirtilen Cevahir Mukaddes, buradaki müdahalesinin ardından da Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi sürecinde Cevahir Mukaddes Akar, defalarca Ankara’ya götürüldü.

Akar’ın bitkisel hayata girip, yatağa bağımlı hale geldiği olayla ilgili kreş sahibi ve 2 öğretmen hakkında ‘Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan kamu davası açıldı.

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SANIKLARA BERAAT KARARI

Hakkari 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması 26 Ocak’ta görüldü. Duruşmaya küçük kızın ailesi, avukatı ve sanıkların avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanıkların beratine karar verdi.

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''KIZIM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM''

Akar ailesi, çocuklarının ihmal kurbanı olduğunu ileri sürerek mahkemenin kararına tepki gösterdi. Recep Akar, bir üst mahkemeye itirazda bulunduklarını belirterek, "Mahkeme 4'üncü duruşmada beraat kararı verdi, sanki kızım suçluymuş gibi karar verdiler. Her iki tarafa da beraat kararı çıktı. Ben kızım için elimden geleni yapacağım. Ama bu verilen kararla bu psikoloji ile kızıma ne kadar sağlıklı bir şekilde bakabilirim bilmiyorum. Ben adalet mücadelemi bir üst mahkemeye götürerek sürdüreceğim" dedi.

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(DHA)

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