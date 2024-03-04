Boğdu, parçaladı, derin dondurucuya koydu... İnternet arama geçmişi kan dondurdu! 'Kemik kaç derecede kül olur?'

Bayrampaşa'da 10 Temmuz 2023'de 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı boğarak öldüren, daha sonra cesedini parçalayarak derin dondurucuya koyduğu iddia edilen sanık Hakan Öztürk'ün (29) yargılanmasına başlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Öztürk Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya vefat eden Muhammed Nuh Kasadar'ın müşteki abisi Ömer Faruk Kasadar ile taraf avukatları da katıldı.

SAVUNMA YAPMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Hakan Öztürk, evli ve 1 çocuk sahibi olduğunu belirtti. Savunmasında ise "Herhangi bir savunma yapmayacağım, aslında savunma yapmayacağım. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Mahkeme başkanı tarafından kendisine yöneltilen tüm sorulara bir diyeceğinin olmadığını söyleyen sanık, önceki beyanlarını tekrarladığını da belirtti.

Mahkeme başkanı, sanığın önceki ifadelerini okuduğu sırada vefat eden Kasadar’ın yakını, izleyici olarak katıldığı duruşmada sanığın ifadelerinin yalan olduğunu söyleyerek tepki gösterince salondan dışarı çıkarıldı.

MÜSTEHCEN ÇOCUK GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Mahkeme başkanı, duruşma sırasında sanığa ‘’Telefonunda küçük kız çocuklarının müstehcen videoları var. Buna ne diyorsun?’’ diye sordu. Sanık Öztürk ise bir diyeceğinin olmadığını yineledi. Mahkeme başkanı ayrıca, sanığın cep telefonunun incelemesinde cinayeti gerçekleştirmeden 10 gün önce "Kemik ateşte yanar mı? Kemik kaç derecede kül olur? 10 bin dolar kaç lira eder?" aramalarını yaptığını da ifade etti.

Duruşmada sanık avukatı da savunmasında bir diyeceklerinin olmadığını söyledi.

'BİZİM VE TÜRKİYE’NİN CİĞERİNİ YAKTI'

Vefat eden Kasadar’ın abisi Ömer Faruk Kasadar duruşmadaki ifadesinde, ‘’Ne diyebilirim bilmiyorum. Göz göre göre planlamış ve kardeşimi katletmiş. Bana cenazenin ikinci günü telefon geldi. Muhammed ile aynı yaşta bir genç, ‘abi sanık beni de davet etmişti’ dedi. Ben birine kötülük yapacak, parasını vermeyecek, haksızlık yapacak bir insan değilim. Bunu zaten planlamış, siz de görmüşsünüzdür. Hala alçakça iftiralar atıyor. Bizim ve Türkiye’nin ciğerini yaktı, Allah da onu perişan etsin, lanet olsun’’ şeklinde konuştu.

'BİLMİYORUM Kİ'

Duruşma devam ettiği sırada mahkeme başkanı sanığa, akıl sağlığına ilişkin bir problemin olup olmadığını sordu. Sanık ise ‘’Bilmiyorum ki’’ diye yanıt verdi.

HERKESTEN BORÇ ALMIŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Enes Aydın, sanığı liseden beri tanıdığını ancak olayla ilgili bir şey bilmediğini, olay zamanında görüşmediklerini ve Muhammed Nuh Kasadar’ı tanımadığını ifade etti. Tanık ayrıca, sanığın kendisi de dahil herkesten borç aldığını, bunu sonradan öğrendiğini ve kendisiyle bunu öğrendikten sonra ilişkisini kestiğini söyledi.

'KİRA BORCUNU ÖDEMEK İÇİN'

Kendisine sorulan sorular üzerine savunma yapması istenen sanık Öztürk ayrıca, ‘’Para istemeye olaydan sonra karar verdim. Muhammed ile kavga ettikten ve o öldükten sonra. Sizin okuduklarınız için bu kararı verdim. Kira borcunu ödemek ve cesetten kurtulmak için’’ ifadelerini kullandı.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU HAZIRLANACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Hakan Öztürk’ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Öztürk’ün akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına da hükmeden heyet, ayrıca sanık hakkında ‘yağma’ suçundan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına da karar vererek duruşmayı erteledi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





