KADIN

Bol güneş, az kırışıklık!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 20.05.2018 17:19 | Son Güncelleme

Yaz ayları geldi çattı. Özlediğimiz bol güneşli günler ve deniz mevsimi başlarken, vücudu yaza hazırlamak ta daha bir önem kazanır hale geldi.

Bol güneş, az kırışıklık!

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte vücutta değişiklikler yaşanır. Cildin nem dengesi değişir, kırışıklıklar daha bir gözle görülür hale gelir.

Vücutta değişin dengeleri yerli yerine oturtmak ve vücut sağlığının devamını sağlamak için yaza hazırlanmak gerekir. Ankara HLC Tıp Merkezi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. Özerk Demiralp, 3 basamakta yaza hazırlanma sırlarını anlattı.

Botoks

Yaz aylarında vücutta nem dengesi değişir, özellikle daha hassas bir olan yüz cildinde kuruma ve ince kırışıklıklar oluşur, var olan kırışıklıklarda da artış gözlenir.

Demiralp’in verdiği bilgiye göre, stabil kırışıklıkların oluşması, yüzde 75 oranında güneş ışınlarından, yüzde 25 oranında ise yaşlanma nedeniyle oluşur. Özellikle açık tenli kişilerde güneşten sakınmak için gözleri kısmak, bu etkiyi arttırarak özellikle "Kazayağı" adı verilen gözün dış kısımlarında dinamik kırışıklıklara neden olur.

Yaz aylarında güneş etkisini iyice göstermeden yaptıracağınız botoks işlemiyle güneş kırışıklıklarının oluşmasını ve derinleşmesini engeller, hem de daha genç bir görünüm elde edebilirsiniz.

Nem dengesinin oluşturulması

Vücut sağlığı için önemli bir nokta da yüzün nem dengesidir. Sıcak günlerde kuruyan cildimizin yeterli kadar nemli kalmasını sağlayabilmek gerekir. Cildin nem dengesini sağlamak için en etkili yöntem ise "PRP"adı verilen kök hücre tedavisi ya da mezoterapi uygulamalarıdır. Yaz boyunca yüzünüze nemlendirici krem sürmeyi ihmal etmeyin. Öte yandan, en az 50 faktörlü güneşten koruyucu kremler kullanılması da bu tedavilerin etkinliğini arttıracaktır.

Op. Dr. Özerk Demiralp antioksidanlar ve vitaminlerle ilgili olarak ta şunları söyledi:

Antioksidanlar ve vitaminler

Antioksidanlar cildimizi hem korur hem de tamir mekanizmaları sayesinde onarıma katkıda bulunur. A,C ve E vitamininden zengin yiyecekler, selenyum ve koenzim q10 kırışıklıkları azaltır, güneş yanığı olma ve cilt kanseri oluşma ihtimalini azaltır.

Geç kalınırsa ne olur?

Göz çevresi kırışıklıkları özellikle göz kapağında oluşmuş ise alt veya üst göz kapağı ameliyatları bu bölgelerin daha genç ve diri olmasını sağlayabilir. Kaşlar arasında oluşmuş olan derin çizgiler botoksun yanısıra dolgu uygulamaları ile giderilebilir”.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı yazın cilt bakımı

En Çok Okunan Haberler

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Sussex Düşesi Meghan Markle artık bunları yapamayacak

Sussex Düşesi Meghan Markle artık bunları yapamayacak

Demir eksiliğinin 10 belirtisi

Demir eksiliğinin 10 belirtisi

Gözaltı torbalarınızdan kurtulmanın en basit yolu

Gözaltı torbalarınızdan kurtulmanın en basit yolu

Dış gebelikte erken teşhis hayat kurtarır!

Dış gebelikte erken teşhis hayat kurtarır!

İlginizi Çekebilir

Sivilceyi sirke ile geçirmeyi denediniz mi?

Sivilceyi sirke ile geçirmeyi denediniz mi?

Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız bu maske iyi bir çözüm

Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız bu maske iyi bir çözüm

Cildimize baktığımızı sanıyorken zarar veriyoruz!

Cildimize baktığımızı sanıyorken zarar veriyoruz!

Bu sütten yapılan sabun birçok cilt rahatsızlığına iyi geliyor

Bu sütten yapılan sabun birçok cilt rahatsızlığına iyi geliyor

Cildi yaşlandıran 7 kritik hata

Cildi yaşlandıran 7 kritik hata

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cilde yaz uyarısı

Cilde yaz uyarısı

Sivilceyi sirke ile geçirmeyi denediniz mi?

Sivilceyi sirke ile geçirmeyi denediniz mi?

Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız bu maske iyi bir çözüm

Cildinizi beyazlatmak istiyorsanız bu maske iyi bir çözüm

Cildimize baktığımızı sanıyorken zarar veriyoruz!

Cildimize baktığımızı sanıyorken zarar veriyoruz!

Evimizdeki eşyalar bize zarar veriyor

Evimizdeki eşyalar bize zarar veriyor

Bu sütten yapılan sabun birçok cilt rahatsızlığına iyi geliyor

Bu sütten yapılan sabun birçok cilt rahatsızlığına iyi geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.