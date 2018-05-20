Bol güneş, az kırışıklık!

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte vücutta değişiklikler yaşanır. Cildin nem dengesi değişir, kırışıklıklar daha bir gözle görülür hale gelir.

Vücutta değişin dengeleri yerli yerine oturtmak ve vücut sağlığının devamını sağlamak için yaza hazırlanmak gerekir. Ankara HLC Tıp Merkezi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. Özerk Demiralp, 3 basamakta yaza hazırlanma sırlarını anlattı.

Botoks

Yaz aylarında vücutta nem dengesi değişir, özellikle daha hassas bir olan yüz cildinde kuruma ve ince kırışıklıklar oluşur, var olan kırışıklıklarda da artış gözlenir.

Demiralp’in verdiği bilgiye göre, stabil kırışıklıkların oluşması, yüzde 75 oranında güneş ışınlarından, yüzde 25 oranında ise yaşlanma nedeniyle oluşur. Özellikle açık tenli kişilerde güneşten sakınmak için gözleri kısmak, bu etkiyi arttırarak özellikle "Kazayağı" adı verilen gözün dış kısımlarında dinamik kırışıklıklara neden olur.

Yaz aylarında güneş etkisini iyice göstermeden yaptıracağınız botoks işlemiyle güneş kırışıklıklarının oluşmasını ve derinleşmesini engeller, hem de daha genç bir görünüm elde edebilirsiniz.