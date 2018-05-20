Bol güneş, az kırışıklık!

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte vücutta değişiklikler yaşanır. Cildin nem dengesi değişir, kırışıklıklar daha bir gözle görülür hale gelir.
Vücutta değişin dengeleri yerli yerine oturtmak ve vücut sağlığının devamını sağlamak için yaza hazırlanmak gerekir. Ankara HLC Tıp Merkezi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. Özerk Demiralp, 3 basamakta yaza hazırlanma sırlarını anlattı.
Botoks
Yaz aylarında vücutta nem dengesi değişir, özellikle daha hassas bir olan yüz cildinde kuruma ve ince kırışıklıklar oluşur, var olan kırışıklıklarda da artış gözlenir.
Demiralp’in verdiği bilgiye göre, stabil kırışıklıkların oluşması, yüzde 75 oranında güneş ışınlarından, yüzde 25 oranında ise yaşlanma nedeniyle oluşur. Özellikle açık tenli kişilerde güneşten sakınmak için gözleri kısmak, bu etkiyi arttırarak özellikle "Kazayağı" adı verilen gözün dış kısımlarında dinamik kırışıklıklara neden olur.
Yaz aylarında güneş etkisini iyice göstermeden yaptıracağınız botoks işlemiyle güneş kırışıklıklarının oluşmasını ve derinleşmesini engeller, hem de daha genç bir görünüm elde edebilirsiniz.
Nem dengesinin oluşturulması
Vücut sağlığı için önemli bir nokta da yüzün nem dengesidir. Sıcak günlerde kuruyan cildimizin yeterli kadar nemli kalmasını sağlayabilmek gerekir. Cildin nem dengesini sağlamak için en etkili yöntem ise "PRP"adı verilen kök hücre tedavisi ya da mezoterapi uygulamalarıdır. Yaz boyunca yüzünüze nemlendirici krem sürmeyi ihmal etmeyin. Öte yandan, en az 50 faktörlü güneşten koruyucu kremler kullanılması da bu tedavilerin etkinliğini arttıracaktır.
Op. Dr. Özerk Demiralp antioksidanlar ve vitaminlerle ilgili olarak ta şunları söyledi:
Antioksidanlar ve vitaminler
Antioksidanlar cildimizi hem korur hem de tamir mekanizmaları sayesinde onarıma katkıda bulunur. A,C ve E vitamininden zengin yiyecekler, selenyum ve koenzim q10 kırışıklıkları azaltır, güneş yanığı olma ve cilt kanseri oluşma ihtimalini azaltır.
Geç kalınırsa ne olur?
Göz çevresi kırışıklıkları özellikle göz kapağında oluşmuş ise alt veya üst göz kapağı ameliyatları bu bölgelerin daha genç ve diri olmasını sağlayabilir. Kaşlar arasında oluşmuş olan derin çizgiler botoksun yanısıra dolgu uygulamaları ile giderilebilir”.
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