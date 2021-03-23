Bölge halkı diken üstünde! İnsan boyunda yarıklar oluştu: 'Geceleri kaydığımızı hissediyoruz'

İzmir’in Çiğli ilçesindeki yıllardır çözüm bekleyen Harmandalı çöp depolama alanı çevresinde, 2019 yılının ağustos ayında başlayan toprak kaymaları ile yarıklar derinleşti. Kayma ve yarıklar sonucu bölgedeki 8 evin risk altında olduğu belirtildi. Bir insan boyunda oluşan derin yarıklar ve toprak kaymaları sebebiyle bölge halkı da tedirginlik yaşadığını ifade etti. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, heyelan nedeniyle böyle bir durumun oluşmadığını, kayma ve yarıkların çöp tesisindeki metan gazı ile suyun sıkışması ve sondaj çalışmalarının sebep olduğunu iddia etti. Muhtar Kazar, alandaki sorunların deprem ve sel felaketlerinden önce başladığını ve uzun süredir bu sorun için bilimsel çalışma talep ettiklerini sözlerine ekledi.

''8 HANE İÇİN RİSKLİ DENİLDİ''

Tesisin olduğu dağdan çöp gelmeye devam ettiğini söyleyen Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, “Çöpün gazı ve suyu basınç verince toprağı alttan patlatıyor. 2019 yılından bu yana bu alanda bilimsel çalışma yapılması için uğraşıyoruz. Bu kayma ve yarıklar oluşmaya başladığında deprem de olmamıştı, sel de olmamıştı. Şu anda çöpler kayıyor. Evler çatladı. Evlerde yıkılma tehlikesi var. Bölgede yaklaşık 100 kişi yaşıyor. 28 hanemiz var. 8 hane için 'riskli' dediler” ifadelerini kullandı.