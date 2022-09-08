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Bölge halkı tedirgin! 'Yerin altından sesler geliyor' iddiası ekipleri harekete geçirdi: 24 saat takip edilecek

08.09.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te bir köyde yerin altından gelen sesler vatandaşları tedirgin etti. Konuyla ilgili AFAD harekete geçerek, bölgeye ivme ölçer sistemi kurdu. Bölgedeki olası sarsıntılar kurulan sistem sayesinde 24 saat takip edilecek. Ekiplerin, yer altından ses geldiğini bildiren Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyünde de incelemede bulunacağı bildirildi.

Bölge halkı tedirgin! 'Yerin altından sesler geliyor' iddiası ekipleri harekete geçirdi: 24 saat takip edilecek

Siirt'te Meydandere köyünde yerin altından sesler gelmesi bölge halkını paniğe sevk etti. Köyde incelemelerde bulunan AFAD, kurduğu ivme ölçer sistemiyle sarsıntıları 24 saat takip edecek. Öte yandan ekiplerin yer altından ses geldiğini bildiren Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyünde de incelemede bulunacağı bildirildi.

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İNCELEMELERDE BULUNDU

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun başkanlığında, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından jeofizik yüksek mühendisi Kudret Tekin, jeoloji yüksek mühendisleri Turgay Kuru ve Aytaç Apak ile AFAD İl Müdürlüğüne bağlı jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, köyde incelemede bulundu.

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24 SAAT TAKİP EDİLECEK

Köyün farklı noktalarında inceleme yapan ve köy muhtarı Necmettin Baykara'dan bilgi alan ekipler, köyde meydana gelebilecek depremin yanı sıra doğal ve yapay sarsıntıların anında AFAD'a bildirilmesi için ivme ölçer sistemi kurdu. Bölgedeki olası sarsıntılar kurulan sistem sayesinde 24 saat takip edilecek.

Köyün farklı noktalarında 48 kanallı sismik cihazla ölçü alan ekipler, yer altının 100 metre derinliğine kadar zemin profilini tespit edecek.

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BİR KÖY DAHA İNCELENECEK

Ekiplerin, yer altından ses geldiğini bildiren Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyünde de incelemede bulunacağı bildirildi.

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"BÜTÜN KÖY TEDİRGİN OLUYOR"

Yer altından gelen seslerin ürkütücü olduğunu ifade eden Meydandere Köyü Muhtarı Necmettin Baykara, yer altından gelen patlama sesi nedeniyle köylülerin geceleri uyuyamadıklarını dile getirdi. Baykara, “Bu sıkıntılar nedeniyle yer altında bir mayın gibi sesler geliyor. Garip sesler. O esnada bütün köy halkı tedirgin oluyor. Bütün evler sallanıyor, o sallantıda bütün köy tedirgin oluyor. Gece yattığım zaman saat 2 civarında bir baktım bir mayın sesi geldi. Bütün köy korkudan kalktı. Bütün köy halkı endişelidir. 2-3 sefer oldu, bunu herkes duyuyor. Bunun neticesini almak istiyoruz neyin nesidir” dedi.

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"72 YAŞINDAYIM BÖYLE KORKUNÇ BİR SES GÖRMEDİM"

Geceleri yer altından çıkan sesler nedeniyle uyuyamadığı için nöbet tuttuğunu söyleyen köy sakinlerinden Sabri Yıldırım, köy kalkının ve kendisinin yer altından gelen sesler nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Yıldırım, “72 yaşındayım böyle korkunç bir ses görmemişim. Herkes benim evimin altından bu ses geldi diyor. Herkes evden kaçıp sonra evine bakıyor, evde hiçbir şey yok. O kadar korkunç bir sestir. Gece yatmıyoruz, nöbet tutuyoruz. Köy halkı tedirgindir. Küçük büyük herkes diyor 'Bu ne olacak?' Herkes korkuyor bu derin patlamadan” diye konuştu.

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Kaynak: İHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
Siirt afad
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