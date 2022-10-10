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Bölgede gerilim yükselmişti! Nedeni ortaya çıktı, simüle etmek için tasarlanmış

10.10.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore füze denemelerine ara vermeden devam ediyor. Pyongyang yönetimi en son 9 Ekim'de füze denemesi yapmıştı. Bölgede gerilimi artıran Kuzey Kore, 2 füze ateşlemişti. Kuzey Kore, yeni füze testlerinin Güney'e taktik nükleer silahlar yağdırılmasını simüle etmek için tasarlandığını söyledi.

Bölgede gerilim yükselmişti! Nedeni ortaya çıktı, simüle etmek için tasarlanmış

Kuzey Kore bölge gerilimi artırmaya devam ediyor. Japonya hükümeti, dün Pyongyang'ın Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni füze ateşlediği bildirmişti. Kuzey Kore, yeni füze testlerinin Güney'e taktik nükleer silahlar yağdırılmasını simüle etmek için tasarlandığını söyledi.

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KUZEY KORE'DEN AÇIKLAMA

Devlet haber ajansı KCNA pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Güney'e taktik nükleer silahlar yağdırmasını simüle etmek için tasarlandığını söyledi.

Uyarı niteliği de taşıyan bu denemelerin son zamanlardaki füze denemelerinin, Güney Kore ve ABD kuvvetlerinin büyük ölçekli donanma tatbikatlarına karşı da bir tepki olduğu belirtildi.

KİM JONG UN TATBİKATLARA REHBERLİK ETTİ

KCNA'nın bildirdiğine göre, lider Kim Jong Un, son iki hafta boyunca nükleer taktik birimleri tarafından, sahte nükleer savaş başlıklarına sahip balistik füzeler içeren tatbikatlara rehberlik ederek, bunların güçlü bir savaş caydırıcılık mesajı iletmeleri gerektiğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
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