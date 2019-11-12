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Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinden ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 07:33 | Son Güncelleme

İstifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica teklifi için Meksika'ya teşekkür ederek, "Kardeşlerim, Meksika'ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim" ifadelerini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinden ayrıldı

İstifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica teklifi için Meksika'ya teşekkür ederek, "Kardeşlerim, Meksika'ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim" ifadelerini kullandı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, düzenlediği basın toplantısıyla ülkesinin yaptığı iltica teklifini Morales'in kabul ettiğini ve Meksika'nın göndereceği askeri uçakla ülkeye getirileceğini açıklamıştı.

Evo Morales Meksika'nın iltica teklifini kabul ettiEvo Morales Meksika'nın iltica teklifini kabul etti

Bu arada, Meksika, Bolivya'da Morales'i istifaya götüren süreci 'darbe' olarak değerlendiren ülkeler arasında yer alıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya eva morales Meksika

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