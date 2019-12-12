HABER

Boliyva eski Başkanı Morales Arjantin'e sığındı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.12.2019 17:33 | Son Güncelleme

Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, siyasi sığınmacı olarak Arjantin’e geldi.

Boliyva eski Başkanı Morales Arjantin'e sığındı

Arjantin, (DHA)- Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, siyasi sığınmacı olarak Arjantin’e geldi. Bolivya eski Devlet Başkanı Morales, sabah saatlerinde başkent Buenos Aires’e indi.
Bolivya’da Kasım ayında muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, siyasi sığınmacı olarak Arjantin’e geldi. Morales, Arjantin’e gelmeden önce Meksika’da bulunuyordu.

Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales bu sabah Ezeiza Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Kendisine ülkeye giriş yapabilmesi için siyasi sığınma hakkı verilecek. Evo, burada olduğu için çok minnettar. Burada kendisini Meksika’da olduğundan daha iyi hissettiğini söyledi” açıklamasını yaptı.

PARTNER Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti
Hindistan hükümetinin politikaları Müslümanları neden kaygılandırıyor?Hindistan hükümetinin politikaları Müslümanları neden kaygılandırıyor?
Google'a arama sonuçlarını silme talimatıGoogle'a arama sonuçlarını silme talimatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google'a arama sonuçlarını silme talimatı

Google'a arama sonuçlarını silme talimatı

"Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz"

Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz

Haydar Aliyev vefatının 16. yılında anılıyor

Haydar Aliyev vefatının 16. yılında anılıyor

Rusya 2 Alman diplomatı sınır dışı etti

Rusya 2 Alman diplomatı sınır dışı etti

Rus uçak gemisinde yangın: 1 yaralı

Rus uçak gemisinde yangın: 1 yaralı

Ukrayna'da okulda çıkan yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi

Ukrayna'da okulda çıkan yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.