Bolluk ve bereket... İkizler burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Mayıs - 22 Haziran)

6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. İş hayatınızda, çalışma düzeninizde ani, köklü değişimler kapıda. İş ilişkilerinde arka plan durumlara, art niyetlere ve gizli kapaklı durumlara dikkat etmelisiniz. Çalışma hayatınızla ilgili kadersel değişimler, hareket alanınızı ve iradenizi kısıtlayabilir. Bu süreçte geçmişte attığınız adımların ödülleri ve bedelleri önünüze gelecek. Bu sebeple karşılaştığınız sorunlara, olayın anlamını ve size verilen mesajı görmeye çalışın.

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı ikizler burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Mayıs - 22 Haziran tarihleri arasında doğan ikizler burçlarını bu ay neler bekleyecek? İkizler burcunu 2021 Ocak yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında ikizler burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ocak aylık burçlarda ikizler burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte ikizler Burcu Ocak aylık burç yorumu...

8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Hayatınızda daha fazla yenilik isteyeceğiniz, yeni ortamlara katılıp yeni insanlarla tanışacağınız bir süreç başlıyor. Kitlelere ve topluma hitap edebilir; yayıncılık, reklam ve sosyal medya bağlantılı iş ve projelere dahil olabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı akademik süreçler, taşınma ve seyahatler gündeme gelebilir.

13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Yüklü ödemeler, kredi ve borçlar, ortaklıklar ve ortaklı işler gündeminizde olacak. Para konularındaki inançlarınızı ve enerjilerinizi yenileme zamanı. Eğitim hayatınız, seyahatleriniz ve işle ilgili yeni projeleriniz için yüklü harcamalar yapabilirsiniz.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle yaşamınızda kontrol dışı olaylar, durumlar önünüze gelebilir. İnsanların gerçek yüzünü görebilir, samimiyetlerinin doğruluğunu anlayabilir, yeni insanları daha hızlı hayatınıza alırken hayatınızdaki bazı kişilerle ani ve net bir şekilde kopabilirsiniz. İşten çıkarılma, istifa düşünceleri gibi konular gündeme gelebilir.

28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bugünlerde iş ve özel hayatınızla ilgili yepyeni kararlar içinde olacaksınız. İş arayanlar için oldukça destekleyici ve fırsat taşıyan bir dönem. Aşk hayatınızda ise uzun vadeli olabilecek ilişki başlangıçları, tanışmalar gündeme gelebilir. Bazıları için evlilik teklifi ve evlilik adımları olasıdır.

