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Bolton'dan Rusya'ya "üstü kapalı tehdit"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 19:53 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: - "ABD yönetimi, Nicolas Maduro'nun yönetimde kalabilmek için Rus askeri personelini Venezuela'ya getirmek de dahil yabancı askeri unsurları kullanmaya devam etmesini kınıyor" - "Batı yarım küredeki yabancı aktörlerin Venezuela'ya askeri unsurlar sevk etmelerine karşı güçlü şekilde ihtar veriyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'daki Rus askerlerine ilişkin, "Batı yarım küredeki yabancı aktörlerin Venezuela'ya askeri unsurlar sevk etmelerine karşı güçlü şekilde ihtar veriyoruz. Bu tür provokatif adımları uluslararası barışa ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit olarak değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bolton, Venezuela'da bulunan Rus askerleri konusunda yazılı açıklama yaparak Maduro yönetimini suçladı.

Bolton, açıklamasında, "ABD yönetimi, Nicolas Maduro'nun yönetimde kalabilmek için Rus askeri personelini Venezuela'ya getirmek de dahil yabancı askeri unsurları kullanmaya devam etmesini kınıyor. Maduro bu askeri desteği sadece kendi halkını daha da baskılamak için kullanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "İhtar veriyoruz"

Söz konusu adımın bölgesel istikrara zarar vereceğini savunan Bolton, "Venezuela ordusuna, anayasal görevine sahip çıkarak Venezuela halkını koruma görevini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolton, açıklamasında, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Batı yarım küredeki yabancı aktörlerin Venezuela'ya askeri unsurlar sevk etmelerine karşı güçlü şekilde ihtar veriyoruz. Bu tür provokatif adımları uluslararası barışa ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit olarak değerlendireceğiz. ABD olarak Batı yarım küredeki çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz."

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek." demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise ABD'nin Hollanda ile Curaçao adaları üzerinden Venezuela'ya insani yardım sağlamak için anlaşma yaptığını belirterek, ABD'yi Venezuela'da kaos yaratmakla suçlamıştı.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin meşru lideri olarak tanıyan ABD yönetimi, Maduro yönetiminin artık meşruiyetinin kalmadığını savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD John Bolton Rusya Venezuela

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