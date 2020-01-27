Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki Ukrayna iddiası ortalığı karıştırdı

"BOLTON TANIK OLARAK DİNLENSİN" Birçok Demokrat senatör ve vekil iddianın çok önemli olduğunu ve Senatodaki yargılamayı etkileyebileceğini savunurken Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Twitter hesabından, "Bu durum açık bir şekilde Anayasa'nın örtbas edilmesidir." yorumunu yaptı.

Buna göre Bolton, geçen ağustos ayında Trump'ın kendisine, "Ukraynalı yetkililer, Biden ailesine yönelik soruşturmaları başlatana kadar bu ülkeye askeri yardımı dondurmak istediğini" söylediğini iddia etti.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın mart ayında piyasaya çıkması beklenen "Olayın Olduğu Yer" (The Room Where It Happened) adlı kitabının kopyasına ulaşan NYT gazetesi, Ukrayna konusunda önemli bir iddia ortaya attı.

Amerikan kamuoyuna bomba gibi düşen haber, New York Times (NYT) gazetesinde "Bolton'ın kitabına göre Trump, Ukrayna yardımını, yapılmasını istediği soruşturmalara bağladı" başlığıyla yer aldı.

Senatodaki Demokratların Azınlık Lideri Chuck Schumer da diğer Demokrat senatörler gibi, iddianın sahibi Bolton'ın Senatoda tanık olarak dinlenmesi gerektiğini savundu.

BOLTON'UN AVUKATINDAN İLK YORUM



Haberle ilgili henüz Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Trump'tan ya da Bolton'ın kendisinden bir değerlendirme gelmedi, Bolton'ın avukatı Charles Cooper ise Axios haber sitesine açıklama yaptı.

Cooper, kitap taslağının, 30 Aralık 2019'da değerlendirme için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığına kapalı zarfta gönderildiğini ve ancak buradan medyaya sızmış olabileceğini ileri sürdü.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Bolton'ın Ukrayna konusuyla ilgili olarak 'hiçbir şey bilmediğini' iddia etmişti.

SENATODAKİ YARGILAMA DEVAM EDİYOR



Senatoda salı günü başlayan yargılama sürecinde iddia makamı olan Demokrat savcı vekiller açılış sunumlarını cuma günü tamamlamış, Trump'ın avukatları ise cumartesi günü savunmalarına başlamıştı.

Salı günü kabul edilen yargılama usülüne göre, iddia makamı ile savunma tarafına açılış sunumları için üçer güne bölünmüş şekilde toplam 24'er saat verilmişti.