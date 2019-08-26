Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler 125 gündür eylemde

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan 97 işçiden bir kısmının başlattığı oturma eylemi 125 gündür belediye önüne kurulan çadırda devam ediyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, 31 Mart seçimlerini kazanmasının ardından işlerine son verdiği 97 temizlik işçisinden bir kısmının başlattığı ve Hizmet-İş Sendikası tarafından desteklenen oturma eylemi 125 gündür devam ediyor. Bolu Belediyesi’nin de bulunduğu Demokrasi Meydanı’na kurdukları çadırda işe geri alınmaları için eylemlerine devam eden işçiler adına Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş basın açıklaması yaptı.

“Başkan Özcan, vazgeçmemizi istiyor”

Karataş, “Bolu Belediyesi’nde yaşanan sendikal baskı, tehdit ve işten çıkarmalara karşı başlattığımız oturma eylemimizin bugün 125. günüdür. Bu 125 günlük süreç içerisinde Belediye Başkanı Tanju Özcan ile defaatle görüşmeler yapılmış, ancak Sayın Özcan seçim öncesi ve mazbata alırken verdiği taahhütleri yerine getirmediği gibi, görüşmelerde verdiği sözleri de yerine getirmekten imtina etmiştir. Hem verdiği sözü yerine getirmemekte hem kamuoyunu yalan-yanlış bilgilerle yanıltmaya çalışmakta hem de mücadeleden vazgeçmemizi istemektedir” dedi.