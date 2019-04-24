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Bolu Belediyesi'nden çıkarılan işçilerden eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 14:14 | Son Güncelleme

BOLU Belediyesi'nde son dönemde taşeron olarak istihdam edildikleri işten çıkarılan 97 kişiden 20'si basın açıklaması yaptı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Belediyesi'nde son dönemde taşeron olarak istihdam edildikleri işten çıkarılan 97 kişiden 20'si basın açıklaması yaptı. Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği işçiler, belediye önündeki basın açıklamasının ardından oturma eylemi başlattı. Taşeron işçi olarak çalıştıkları Bolu Belediyesi'nde görevlerine son verilen 97 kişiden 20 işçi, sabah saatlerinde belediye binası önüne gelerek eylem yaptı. Hizmet-İş Sendikası temsilcilerinin de bulunduğu eylemde, temizlik işçileri Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın işten çıkarma kararını geri almasını istedi. İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, şunları söyledi: "31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'ye geçen Bolu Belediyesi'nde, üyemiz emekçilere yönelik baskılar artarak devam etmektedir. Daha mazbatanın verilmediği günlerde başlayan baskılar, artık tahammül boyutunu aşmış bulunmaktadır. 1 Nisan'da dolaylı baskılarla başlayan emek düşmanlığı, yıllardır 'büro personeli ve 'zabıta' olarak görev yapan emekçilerin park ve bahçelerde görevlendirilmesiyle devam etmiş, arkadaşlarımızın iş akitlerinin feshedilmesiyle sürdürülmektedir. Dün 250'yi aşkın çocuk, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı buruk yaşadı. Çünkü anne ve babaları işten atıldılar. Bir arkadaşımız işini kaybetmenin acısıyla, 2 çocuğunu ve eşini geride bırakarak canına kıymaya kalktı. Daha kaç emekçi işten atılacak, kaç kişi daha canına kıymaya kalkacak, bilmiyoruz. Ama görünen gerçek var ki; Bolu'da çok ailenin yuvası dağılacak." Başkan Tanju Özcan'ı uyardıklarını söyleyen Özdemir, "Oysa biz 18 Nisan'da, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarmıştık. 'İş yeri barışını dinamitlemeyin, huzuru bozmayın, emekçilerin onuru ve ekmeğiyle oynamayın, size oy verenleri mahcup ve pişman etmeyin' demiştik. Ama nafileymiş. Sayın Özcan, seçim öncesi belediyede çalışan işçileri işten çıkarmayacağınızı ve keyfi olarak yer değiştirme yapmayacağınızı noter huzurunda taahhüt ettiniz. Daha sonra tarih vererek, 'Ben bunu bu tarihte söyledim. Bu tarihten sonra işe girenleri kapsamıyor' diyerek çeşitli beyanatlar vermiştir. Verilen beyanat ekmek veyahut iş söz konusu olursa bunun taahhüdü olmaz. Şimdi de aynıdır. 5 gün önce de 5 gün sonra da aynıdır. Sizden sözünüzü tutmanızı bekliyoruz" dedi. İşçiler açıklamanın ardından belediye binası önünde oturma eylemine başladı.

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