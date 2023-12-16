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  4. Bolu'da dehşet anları! Pompalı tüfekle katliam yaptı, görüntüler ortaya çıktı

Bolu'da dehşet anları! Pompalı tüfekle katliam yaptı, görüntüler ortaya çıktı

16.12.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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Bolu'da Kenan Ünen ile husumetli olduğu Ekrem Üreten ve oğulları arasında çıkan tartışmada kan aktı. Ünen'in pompalı tüfekle ateş açması sonucu Ekrem Üreten ve Ersan Üreten ağır yaralandı, Erhan Üreten ise hayatını kaybetti. Olayın görüntüleri ortaya çıkarken Ünen ifadesinde "Kimseyi öldürme niyetim yoktu. Amacım kendimi korumaktı" dedi.

Bolu'da dehşet anları! Pompalı tüfekle katliam yaptı, görüntüler ortaya çıktı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Ekrem Üreten ile oğulları Erhan ve Ersan Üreten, araçlarını yıkatmak için oto yıkama dükkanına gitti. Baba ve 2 oğlu, burada borç nedeniyle husumetli oldukları Kenan Ünen ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kenan Ünen, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle baba ile 2 oğluna ateş açtı. Baba ile oğulları kanlar içinde yere yığılırken, bu sırada bölgeden geçen, olay ile ilgisi bulunmayan Osman G.'ye(17) de saçma isabet etti. Olayın ardından Kenan Ünen kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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BABA İLE DİĞER OĞLUNUN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Erhan Üreten hastanede kurtarılamadı. Baba ile diğer oğlunun durumunun ağır olduğu, Osman G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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"KİMSEYİ ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU"

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi Siyama köyü mevkisinde yakaladı. Gözaltına alınan Kenan Ünen'in emniyetteki ifadesinde, "Olay sırasında önce tartıştık. Ardından Ekrem bana saldırdı. Ben de ona karşılık verince oğulları da bana saldırdı. Kendimi korumak için otomobilimde bulunan pompalı tüfekle önce havaya ardından da rastgele ateş açtım. Kimseyi öldürme niyetim yoktu. Amacım kendimi korumaktı" dediği öğrenildi.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Ekrem Üreten ile Kenan Ünen'in önce tartışıp daha sonra ise kavga ettiği anlar yer aldı. Kavgaya Ekrem Üreten'in oğullarının da katılması ve sonrasında Kenan Ünen'in ateş açarak 4 kişiyi vurduğu anlar saniye saniye kaydedildi.,

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Kaynak: DHA

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