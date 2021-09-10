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  4. Bolu'da faciadan dönüldü! TIR'la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yalandı

Bolu'da faciadan dönüldü! TIR'la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yalandı

10.09.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsüyle TIR'ın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Dursun Öztürk, obezite hastası olması nedeniyle yaklaşık yarım saat obez ambulansını bekledi. Öztürk, 11 kişi tarafından kaldırılarak gelen ambulansa alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Bolu-Mengen Gökçesu karayolunun Değirmenbeli mevkisinde meydana geldi. Özcan Ertuğrul yönetimindeki TIR ile karşı yönden gelen ve tekstil işçilerini taşıyan Dursun Öztürk yönetimindeki minibüs çarpıştı. Devrilen işçi servisindeki 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

OBEZİTE HASTASI SÜRÜCÜYÜ AMBULANSA 11 KİŞİ TAŞIDI

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Dursun Öztürk, obezite hastası olması nedeniyle standart ambulansa bindirilemedi. Öztürk, olay yerinde yaklaşık yarım saat boyunca sedyesi ve kabini daha büyük olan obez ambulansının gelmesi beklendi. Öztürk ambulansı beklerken, yanına gelen aile bireyleri onu sakinleştirip acısını hafifletmeye çalıştı. Ambulansın gelmesiyle Öztürk, 11 kişi tarafından kaldırılıp ambulansa bindirildi. Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu
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